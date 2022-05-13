«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса

В пресс-службе рассказали, что «Татнефть» продолжит сотрудничать с предприятиями шинного комплекса, в том числе поставлять сырье на коммерческой основе с учетом уже взятых обязательств. Продажа бизнеса не приведет к кадровым изменениям, снижению социальных или других обязательств перед работниками.