«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса
В периметр сделки войдут доли группы в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом КАМА», а также акции в «Нижнекамскшине», «Нижнекамском механическом заводе» и «Ярполимермаш-Татнефти». Часть компаний после закрытия сделки будет переименована.
«В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит Группе «Татнефть» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах», — пояснили в компании.
В пресс-службе рассказали, что «Татнефть» продолжит сотрудничать с предприятиями шинного комплекса, в том числе поставлять сырье на коммерческой основе с учетом уже взятых обязательств. Продажа бизнеса не приведет к кадровым изменениям, снижению социальных или других обязательств перед работниками.
С 13 мая оперативный и управленческий контроль над компаниями, которые вошли в периметр сделки, перейдет «Татнефтехиминвест-холдингу». Представители «Татнефти», которые входят в органы управления этих компаний, сложат с себя полномочия.