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Бизнес

«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса

Ведомости

Компания «Татнефть» подписала соглашение о продаже шинного бизнеса группы в России «Татнефтехиминфест-холдингу», который не входит в группу «Татнефть», сообщила компания.

В периметр сделки войдут доли группы в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом КАМА», а также акции в «Нижнекамскшине», «Нижнекамском механическом заводе» и «Ярполимермаш-Татнефти». Часть компаний после закрытия сделки будет переименована.

«В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит Группе «Татнефть» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах», — пояснили в компании.

В пресс-службе рассказали, что «Татнефть» продолжит сотрудничать с предприятиями шинного комплекса, в том числе поставлять сырье на коммерческой основе с учетом уже взятых обязательств. Продажа бизнеса не приведет к кадровым изменениям, снижению социальных или других обязательств перед работниками.

С 13 мая оперативный и управленческий контроль над компаниями, которые вошли в периметр сделки, перейдет «Татнефтехиминвест-холдингу». Представители «Татнефти», которые входят в органы управления этих компаний, сложат с себя полномочия.

29 апреля «Татнефть» купила семь предприятий нефтесервисного холдинга «Таграс» в Татарстане. «Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала предприятий «Таграса»: «КРС-Сервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «ТМС-Логистика», «УК "Татбурнефть"», «УК "Татспецтранспорт"» и «Татинтек».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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