Итальянская Eni запустила процесс открытия счетов в Газпромбанке

Все риски и расходы, связанные с такой процедурой оплаты, ложатся на «Газпром экспорт», добавили в Eni. Из сообщения следует, что компания получила от поставщика и российских органов власти гарантии того, что с ее стороны оплата будет производиться, как и предусмотрено контрактом, в евро, конвертация будет происходить на Московской бирже без участия Банка России и в случае технических проблем с конвертацией поставки приостанавливаться не будут.