Итальянская Eni запустила процесс открытия счетов в Газпромбанке
Итальянская энергетическая компания Eni начала процесс открытия двух счетов типа К в Газпромбанке для внесения оплаты за российский природный газ в рублях, сообщили в компании.
Один из счетов будет открыт в евро, один – в рублях. Решение принято в связи с тем, что «крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней», отмечают в компании. При этом в Eni заявили, что «отклонили» односторонние требования «Газпром экспорта» об оплате газа в рублях, но собираются «временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав».
Все риски и расходы, связанные с такой процедурой оплаты, ложатся на «Газпром экспорт», добавили в Eni. Из сообщения следует, что компания получила от поставщика и российских органов власти гарантии того, что с ее стороны оплата будет производиться, как и предусмотрено контрактом, в евро, конвертация будет происходить на Московской бирже без участия Банка России и в случае технических проблем с конвертацией поставки приостанавливаться не будут.
В Eni подчеркнули, что так как платеж осуществляется в евро, то в случае неуплаты итальянская компания станет виновницей невыполнения договорных обязательств перед «Газпром экспортом», что может привести к приостановке поставок.
«В дальнейшем, в случае отсутствия полных, исчерпывающих и договорно обоснованных ответов со стороны «Газпром экспорта», Eni инициирует международный арбитраж на основе шведского законодательства (в соответствии с действующими договорами) для разрешения неопределенности в отношении изменений, вносимых новым порядком оплаты, и правильного распределения затрат и рисков», – заявили в компании. В Eni также уточнили, что намерены соблюдать все санкции, которые могут быть наложены на торговлю газом или контрагентов.
По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля все поставки газа в недружественные страны осуществляются только в случае продажи за рубли. Согласно механизму, компании будут переводить оплату за газ в долларах или евро в Газпромбанк, который затем конвертирует валюту в рубли и переводит на счет «Газпрома».
Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит оплачивать поставки в рублях и при этом избежать нарушения санкций. По данным издания, уже 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа по новому механизму, а 14 клиентов запросили необходимые для этого документы.