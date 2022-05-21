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Бизнес

«АвтоВАЗ» возглавит бывший министр транспорта Максим Соколов

Ведомости

Президентом «АвтоВАЗа» стал бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

По словам Соколова, он вступит в должность с понедельника.

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в ведомстве.

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В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

Новый менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, представит новую стратегию развития компании в ближайшее время, отмечало агентство. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных