«АвтоВАЗ» возглавит бывший министр транспорта Максим Соколов
Президентом «АвтоВАЗа» стал бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. Об этом он рассказал агентству ТАСС.
По словам Соколова, он вступит в должность с понедельника.
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. Федеральная антимонопольная служба одобрила обе сделки. Город получит 100% акций завода, а НАМИ – 67,69% акций «АвтоВАЗа». Остальная доля останется в собственности «Ростеха». Опцион на обратный выкуп Renault своей доли в концерне может быть реализован в течение следующих 6 лет, заверили в ведомстве.
В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
Новый менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, представит новую стратегию развития компании в ближайшее время, отмечало агентство. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».