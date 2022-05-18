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«АвтоВАЗ» продлил простой из-за нехватки комплектующих

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«АвтоВАЗ» отправит часть работников в простой с 23 по 27 мая из-за отсутствия комплектующих, говорится в сообществе Профсоюзной организации «АвтоВАЗа» во «ВКонтакте».

«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», — говорится в сообщении.

Ранее компания несколько раз отправляла сотрудников в простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. С 6 июня «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов.

В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пояснил, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за введенного в КНР локдауна. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных