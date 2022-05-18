«АвтоВАЗ» продлил простой из-за нехватки комплектующих
«Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», — говорится в сообщении.
Ранее компания несколько раз отправляла сотрудников в простой: с 4 по 6 мая, с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая. С 6 июня «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки электронных компонентов.
В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пояснил, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за введенного в КНР локдауна. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».