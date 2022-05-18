«АвтоВАЗ» продлил простой из-за нехватки комплектующих

В интервью ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пояснил, что компания договорилась о поставках комплектующих из Китая, но не может получить их из-за введенного в КНР локдауна. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов Москве обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».