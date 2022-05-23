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Бизнес

Литвиненко передал почти всю свою долю в «Фосагро» жене

Ведомости

Ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко уменьшил свою долю в ПАО «Фосагро» с 20,98 до 0,39%, передав акции своей жене Татьяне, говорится в сообщении компании.

«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале ФосАгро с 20,98% до 0,39%. Одновременно с этим с 0% до 20,60% увеличилась доля Татьяны Литвиненко в акционерном капитале компании», — сообщила компания.

10 марта гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев покинул свой пост после того, как ЕС ввел в его отношении персональные санкции. Также совет директоров покинули его отец – миллиардер Андрей Гурьев и француз Ксавье Роле. Гурьевым принадлежало 48,48% акций компании.

«Фосагро» — крупнейший производитель фосфорных удобрений в России. Компании принадлежат АО «Апатит» в Череповце, его филиалы в Мурманской, Саратовской и Ленинградской областях, ООО «Фосагро-Регион» и НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных