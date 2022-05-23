Литвиненко передал почти всю свою долю в «Фосагро» жене
«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале ФосАгро с 20,98% до 0,39%. Одновременно с этим с 0% до 20,60% увеличилась доля Татьяны Литвиненко в акционерном капитале компании», — сообщила компания.
10 марта гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев покинул свой пост после того, как ЕС ввел в его отношении персональные санкции. Также совет директоров покинули его отец – миллиардер Андрей Гурьев и француз Ксавье Роле. Гурьевым принадлежало 48,48% акций компании.
«Фосагро» — крупнейший производитель фосфорных удобрений в России. Компании принадлежат АО «Апатит» в Череповце, его филиалы в Мурманской, Саратовской и Ленинградской областях, ООО «Фосагро-Регион» и НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова.