Литвиненко передал почти всю свою долю в «Фосагро» жене

«ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Владимир Литвиненко уведомил компанию об изменении доли в акционерном капитале ФосАгро с 20,98% до 0,39%. Одновременно с этим с 0% до 20,60% увеличилась доля Татьяны Литвиненко в акционерном капитале компании», — сообщила компания.