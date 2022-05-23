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Путин поручил консолидировать у «Росатома» полномочия по управлению Севморпутем

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству централизовать полномочия по управлению Северным морским путем у «Росатома», говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления госкорпорацией «Росатом», — говорится в поручении.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение необходимо выполнить до 15 июля этого года.

18 января гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил журналистам, что после возникновения ледовой пробки на Северном морском пути в ноябре прошлого года госкорпорация хочет поднять вопрос о перераспределении полномочий между ней и Минтрансом. По сути, речь шла о передаче «Росатому» функций ФГУП «Администрация СМП», сейчас подчиняющегося Минтрансу.

В ноябре 2021 г. в пробке встали около 20 судов, которые были заблокированы во льдах. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Росатому», в предыдущие годы ледовая обстановка в это время была простой, поэтому часть судовладельцев не стала заказывать ледокольную проводку, однако прогноз Росгидромета был недостаточно точным. «Росатому» пришлось снимать ледоколы с законтрактованных направлений и посылать их на помощь застрявшим судам. На их освобождение потребовалось около месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных