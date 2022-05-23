Путин поручил консолидировать у «Росатома» полномочия по управлению Севморпутем
Президент России Владимир Путин поручил правительству централизовать полномочия по управлению Северным морским путем у «Росатома», говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления госкорпорацией «Росатом», — говорится в поручении.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение необходимо выполнить до 15 июля этого года.
18 января гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил журналистам, что после возникновения ледовой пробки на Северном морском пути в ноябре прошлого года госкорпорация хочет поднять вопрос о перераспределении полномочий между ней и Минтрансом. По сути, речь шла о передаче «Росатому» функций ФГУП «Администрация СМП», сейчас подчиняющегося Минтрансу.
В ноябре 2021 г. в пробке встали около 20 судов, которые были заблокированы во льдах. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Росатому», в предыдущие годы ледовая обстановка в это время была простой, поэтому часть судовладельцев не стала заказывать ледокольную проводку, однако прогноз Росгидромета был недостаточно точным. «Росатому» пришлось снимать ледоколы с законтрактованных направлений и посылать их на помощь застрявшим судам. На их освобождение потребовалось около месяца.