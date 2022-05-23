Путин поручил консолидировать у «Росатома» полномочия по управлению Севморпутем

В ноябре 2021 г. в пробке встали около 20 судов, которые были заблокированы во льдах. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Росатому», в предыдущие годы ледовая обстановка в это время была простой, поэтому часть судовладельцев не стала заказывать ледокольную проводку, однако прогноз Росгидромета был недостаточно точным. «Росатому» пришлось снимать ледоколы с законтрактованных направлений и посылать их на помощь застрявшим судам. На их освобождение потребовалось около месяца.