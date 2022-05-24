ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что продавцы техники Apple в России – сети re:Store и iPort – временно закрыли несколько убыточных магазинов, чтобы за это время перестроить логистику. Компания договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и закрывает только те магазины, где не удается получить арендные каникулы или скидки. Всего с 24 февраля — после начала военной операции на Украине – многие иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России. По данным Йельского университета на 24 мая, таких компаний уже более 1000.