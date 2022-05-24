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Бизнес

ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран

Ведомости

Правительство России даст право собственникам ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мишустин пояснил, что в тексте договора аренды часто указывали, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Однако сейчас иностранные сети магазинов приостанавливают работу «по политическим соображениям» и не освобождают площади. Компании не платят торговым центрам за аренду, потому что у них нет выручки.

«Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений также существенные. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — отметил премьер-министр.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что продавцы техники Apple в России – сети re:Store и iPort – временно закрыли несколько убыточных магазинов, чтобы за это время перестроить логистику. Компания договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и закрывает только те магазины, где не удается получить арендные каникулы или скидки. Всего с 24 февраля — после начала военной операции на Украине – многие иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России. По данным Йельского университета на 24 мая, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных