Суверенный фонд Катара заявил о невозможности ухода из России

«Мы не можем (выйти). Всем иностранным инвесторам ограничен выход», — сказал аль-Хаммади, выступая на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме. QIA владеет 19% акций «Роснефти», что, по словам аль-Хаммади, является единственной «значимой» инвестицией фонда в России.



«Мы не можем добиться в России многого и должны реально оценивать свои возможности. Я думаю, что для нас это очень сложные обстоятельства — быть инвестором с одной позицией [в инвестиционном портфеле]», — добавил Аль-Хаммади.