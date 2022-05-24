Суверенный фонд Катара заявил о невозможности ухода из России
Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) не может уйти с российского рынка и ждет оценки своего положения там из-за кризиса на Украине, заявил инвестиционный директор QIA по Европе, России и Турции Ахмед Али аль-Хаммади, сообщает Reutes.
«Мы не можем (выйти). Всем иностранным инвесторам ограничен выход», — сказал аль-Хаммади, выступая на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме. QIA владеет 19% акций «Роснефти», что, по словам аль-Хаммади, является единственной «значимой» инвестицией фонда в России.
«Мы не можем добиться в России многого и должны реально оценивать свои возможности. Я думаю, что для нас это очень сложные обстоятельства — быть инвестором с одной позицией [в инвестиционном портфеле]», — добавил Аль-Хаммади.
В конце марта крупнейший Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala решил прекратить инвестиции в российские проекты. Mubadala управляет активами на $229 млрд. Фонд инвестирует в нефтегазовый и финансовый секторы, авиапромышленность, недвижимость.
В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым они еще в 2013 г. создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд. Mubadala и РФПИ вместе инвестировали в склады, онлайн-кинотеатр Ivi, фитнес-клубы World Class, «Вертолеты России».