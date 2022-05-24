Дума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внешнем управлении в организациях, принадлежащим объявившим об уходе из России компаниям из недружественных стран, следует из материалов парламента.
Поправки к законопроекту должны быть подготовлены в 30-дневный срок – до 22 июня 2022 г.
В пояснительной записке к проекту сказано, что ввести внешнюю администрацию могут по решению суда в отношении компаний, чья деятельность имеет «существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота» в России или в отдельном субъекте. Доля владения иностранной компании должна составлять более 25%. В качестве критериев существенного влияния в законопроекте указаны производство товаров первой необходимости, естественная монополия или доминирующее положение на рынке, если организация является градообразующей, если прекращение деятельности может привести к техногенным или экологическим катастрофам или прекращению эксплуатации объектов жизнеобеспечения и др.
В законопроекте также говорится, что основаниями для введения внешней администрации могут служить полное прекращение деятельности, прекращение управления компанией, перебои или их угроза в критически значимых цепочках и др. Инициировать введение внешнего управления могут глава субъекта, где работает организация, или руководитель отраслевого органа исполнительной власти. Предложения будет рассматривать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, по ее решению ФНС России будет подавать соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы. Внешнее управление может быть введено на срок до 18 месяцев с продлением еще на 18 месяцев. Полномочия внешней администрации могут быть прекращены досрочно по заявлению акционеров, владеющих более 50% акций при условии устранения обстоятельств, из-за которых внешнее управление вводилось, или при ликвидации компании.
В качестве внешней администрации будет выступать корпорация развития ВЭБ.РФ или иная организация – по согласованию с межведомственной комиссией, уточняется в пояснительной записке.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Анатолий Выборный, Михаил Старшинов, Виктор Водолацкий и Олег Матвейчев. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 12 апреля.