Дума приняла в первом чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями

В законопроекте также говорится, что основаниями для введения внешней администрации могут служить полное прекращение деятельности, прекращение управления компанией, перебои или их угроза в критически значимых цепочках и др. Инициировать введение внешнего управления могут глава субъекта, где работает организация, или руководитель отраслевого органа исполнительной власти. Предложения будет рассматривать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, по ее решению ФНС России будет подавать соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы. Внешнее управление может быть введено на срок до 18 месяцев с продлением еще на 18 месяцев. Полномочия внешней администрации могут быть прекращены досрочно по заявлению акционеров, владеющих более 50% акций при условии устранения обстоятельств, из-за которых внешнее управление вводилось, или при ликвидации компании.