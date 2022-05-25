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Ритейлеры оценили подорожание книг в апреле в 12-14%

Ведомости

Средняя стоимость одной книги в апреле выросла на 14% в годовом выражении, до 615 руб., сообщил РБК со ссылкой на сеть «Московский дом книги» (около 20 магазинов). В сети «Читай-город — Буквоед» (более 100 магазинов) подорожание оценили в 12%, а среднюю стоимость книги — в 439 руб.

В «Московском доме книги» рассказали, что на фоне подорожания продажи книг в апреле снизились на 22% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 42% по сравнению с апрелем 2019 г. В апреле 2020 г. все магазины были закрыты из-за пандемии коронавируса. В сети «Читай-город — Буквоед» продажи в натуральном выражении с учетом онлайн-торговли снизились на 10% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2021 г. — выросли на 5%, однако не вернулись на уровень 2019 г.

Член правления Российского книжного союза, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов пояснил, что стоимость книг — главная причина падения их продаж. Также в России не решается проблема книгораспространения: по его мнению, продавцам книг нужны льготные условия и сниженная арендная ставка.

Представитель Минцифры сообщил, что сдерживание роста цен на издательскую бумагу, в том числе мелованную, находится на особом контроле. В министерстве назвали падение продаж книг в апреле сезонным — в целом же падения спроса не наблюдается.

Спрос на печатные книги падает в основном в традиционных магазинах, однако в последние годы драйверы торговли — интернет-площадки и маркетплейсы, рассказал президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов. По его словам, пять лет назад через традиционные магазины распространялось около 70% книг, а сейчас — меньше 50%. В Минцифры также обратили внимание на рост продаж в интернете.

В сервисе «Литрес» рассказали, что средняя стоимость электронной книги в апреле этого года выросла на 2% по сравнению с апрелем 2021 г. Продажи в натуральном выражении увеличились на 7% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 54% — по сравнению с апрелем 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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