Ритейлеры оценили подорожание книг в апреле в 12-14%

В «Московском доме книги» рассказали, что на фоне подорожания продажи книг в апреле снизились на 22% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 42% по сравнению с апрелем 2019 г. В апреле 2020 г. все магазины были закрыты из-за пандемии коронавируса. В сети «Читай-город — Буквоед» продажи в натуральном выражении с учетом онлайн-торговли снизились на 10% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2021 г. — выросли на 5%, однако не вернулись на уровень 2019 г.