Ритейлеры оценили подорожание книг в апреле в 12-14%
В «Московском доме книги» рассказали, что на фоне подорожания продажи книг в апреле снизились на 22% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 42% по сравнению с апрелем 2019 г. В апреле 2020 г. все магазины были закрыты из-за пандемии коронавируса. В сети «Читай-город — Буквоед» продажи в натуральном выражении с учетом онлайн-торговли снизились на 10% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2021 г. — выросли на 5%, однако не вернулись на уровень 2019 г.
Член правления Российского книжного союза, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов пояснил, что стоимость книг — главная причина падения их продаж. Также в России не решается проблема книгораспространения: по его мнению, продавцам книг нужны льготные условия и сниженная арендная ставка.
Представитель Минцифры сообщил, что сдерживание роста цен на издательскую бумагу, в том числе мелованную, находится на особом контроле. В министерстве назвали падение продаж книг в апреле сезонным — в целом же падения спроса не наблюдается.
Спрос на печатные книги падает в основном в традиционных магазинах, однако в последние годы драйверы торговли — интернет-площадки и маркетплейсы, рассказал президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченов. По его словам, пять лет назад через традиционные магазины распространялось около 70% книг, а сейчас — меньше 50%. В Минцифры также обратили внимание на рост продаж в интернете.
В сервисе «Литрес» рассказали, что средняя стоимость электронной книги в апреле этого года выросла на 2% по сравнению с апрелем 2021 г. Продажи в натуральном выражении увеличились на 7% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 54% — по сравнению с апрелем 2019 г.