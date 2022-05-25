Правительство Великобритании одобрило продажу «Челси»

«Мы удовлетворены тем, что деньги, полученные от продажи, не получит Роман Абрамович или другие лица, попавшие под санкции. Мы будем работать над тем, чтобы вырученные от продажи средства пошли на гуманитарные нужды на Украине», — отмечается в заявлении.