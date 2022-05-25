Правительство Великобритании одобрило продажу «Челси»
Правительство Великобритании одобрило продажу принадлежащего Роману Абрамовичу футбольного клуба «Челси» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя правительства.
«Поздно вечером правительство Великобритании согласилось с тем, что может выдать лицензию, разрешающую продажу «Челси», – говорится в заявлении. Ранее сделка получила одобрение совета Английской премьер-лиги (АПЛ).
Консорциум возглавляет американский инвестор, владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. Среди участников консорциума – медицинский магнат из Швейцарии Хансйорг Висс и основной владелец «Доджерс» Марк Уолтер. Общая стоимость активов этого финансового консорциума превышает $300 млрд.
Абрамович не получит дохода от сделки, так как попал под санкции Великобритании. В марте британское правительство допустило продажу клуба лишь при условии, что выручка не достанется самому бизнесмену.
«Мы удовлетворены тем, что деньги, полученные от продажи, не получит Роман Абрамович или другие лица, попавшие под санкции. Мы будем работать над тем, чтобы вырученные от продажи средства пошли на гуманитарные нужды на Украине», — отмечается в заявлении.
Из-за наложенных санкций Абрамович был вынужден выставить «Челси» на продажу. Он владел клубом с 2003 г. За это время расходы «Челси» на трансферы превысили 1 млрд евро, а команда выиграла 21 трофей.