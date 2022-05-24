Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси»
Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрил продажу футбольного клуба «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, сообщается на сайте АПЛ.
В совете уточнили, что он провел необходимую комплексную проверку в отношении потенциальных покупателей. «Покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки», – уточнили в премьер-лиге.
Ранее BBC со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщало, что власти страны подтвердили продажу «Челси» за 4,25 млрд фунтов (4,9 млрд евро). Для завершения сделки потребуется одобрение властей Португалии из-за наличия гражданства этой страны у Абрамовича.
Министры Великобритании обсуждают со своими коллегами из Еврокомиссии гарантии, необходимые для одобрения сделки. Руководство АПЛ готово гарантировать «Челси» отсутствие проблем с лицензированием перед началом нового сезона.
Абрамович не получит доход от сделки, так как попал под санкции Великобритании. В марте британское правительство допустило продажу клуба лишь при условии, что выручка не достанется самому бизнесмену.
Намеревающийся купить «Челси» консорциум возглавляет американский инвестор, владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. Среди участников консорциума – медицинский магнат из Швейцарии Хансйорг Висс и основной владелец «Доджерс» Марк Уолтер. Общая стоимость активов этого финансового консорциума превышает $300 млрд.