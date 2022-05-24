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Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси»

Ведомости

Совет Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрил продажу футбольного клуба «Челси» российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, сообщается на сайте АПЛ.

В совете уточнили, что он провел необходимую комплексную проверку в отношении потенциальных покупателей. «Покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки», – уточнили в премьер-лиге.

Ранее BBC со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщало, что власти страны подтвердили продажу «Челси» за 4,25 млрд фунтов (4,9 млрд евро). Для завершения сделки потребуется одобрение властей Португалии из-за наличия гражданства этой страны у Абрамовича.

Министры Великобритании обсуждают со своими коллегами из Еврокомиссии гарантии, необходимые для одобрения сделки. Руководство АПЛ готово гарантировать «Челси» отсутствие проблем с лицензированием перед началом нового сезона.

Абрамович не получит доход от сделки, так как попал под санкции Великобритании. В марте британское правительство допустило продажу клуба лишь при условии, что выручка не достанется самому бизнесмену.

Намеревающийся купить «Челси» консорциум возглавляет американский инвестор, владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. Среди участников консорциума – медицинский магнат из Швейцарии Хансйорг Висс и основной владелец «Доджерс» Марк Уолтер. Общая стоимость активов этого финансового консорциума превышает $300 млрд.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против двух деловых партнеров Абрамовича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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