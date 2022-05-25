Минсельхоз отреагировал на проблему обеспечения отрасли упаковочными материалами
Минсельхоз совместно с Минпромторгом и участниками молочного рынка проводят работу по обеспечению отрасли упаковочными материалами, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Ранее представитель Минпромторга рассказывал о создании межведомственной рабочей группы для решения этой проблемы. По его словам, первая встреча с участниками рынка уже прошла 20 мая на площадке Минсельхоза. Представитель последнего эту информацию подтвердил, добавив, что в совещании также принимали участие сотрудники оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий и отраслевого объединения Союзмолоко.
Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объяснял источник, знакомый с повесткой встречи. Производители ряженки и кефира уже пытаются перейти на китайских поставщиков картонной упаковки, сообщал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Представитель Tetra Pak в свою очередь пояснял, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в России.
Председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая считает, что из-за санкций в отношении России шведско-швейцарский холдинг не может стабильно получать сырье и европейские ингредиенты для выпуска упаковки в стране. Представитель Tetra Pak же уверяет, что компания продолжает работать и отгружать упаковочный материал на предприятия пищевой отрасли.