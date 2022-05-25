Минсельхоз отреагировал на проблему обеспечения отрасли упаковочными материалами

Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объяснял источник, знакомый с повесткой встречи. Производители ряженки и кефира уже пытаются перейти на китайских поставщиков картонной упаковки, сообщал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Представитель Tetra Pak в свою очередь пояснял, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в России.