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Бизнес

Минсельхоз отреагировал на проблему обеспечения отрасли упаковочными материалами

Ведомости

Минсельхоз совместно с Минпромторгом и участниками молочного рынка проводят работу по обеспечению отрасли упаковочными материалами, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Ранее представитель Минпромторга рассказывал о создании межведомственной рабочей группы для решения этой проблемы. По его словам, первая встреча с участниками рынка уже прошла 20 мая на площадке Минсельхоза. Представитель последнего эту информацию подтвердил, добавив, что в совещании также принимали участие сотрудники оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий и отраслевого объединения Союзмолоко.

Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объяснял источник, знакомый с повесткой встречи. Производители ряженки и кефира уже пытаются перейти на китайских поставщиков картонной упаковки, сообщал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Представитель Tetra Pak в свою очередь пояснял, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в России.

Председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая считает, что из-за санкций в отношении России шведско-швейцарский холдинг не может стабильно получать сырье и европейские ингредиенты для выпуска упаковки в стране. Представитель Tetra Pak же уверяет, что компания продолжает работать и отгружать упаковочный материал на предприятия пищевой отрасли.

Ранее по теме: Чиновники ищут замену продукции Tetra Pak

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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