ФАС одобрила покупку производителя воды «Архыз» структурой АФК «Система»

«Система Телеком Активы» подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% компании «Архыз Оригинал» 15 февраля. Компания владеет товарным знаком «Архыз Vita» – популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов тогда пояснял «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».