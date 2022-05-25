ФАС одобрила покупку производителя воды «Архыз» структурой АФК «Система»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила приобретение структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова – ООО «Система Телеком Активы» – производителя минеральной воды «Архыз», сообщили в Telegram-канале ведомства.
«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке безалкогольных напитков», – говорится в сообщении.
«Система Телеком Активы» подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% компании «Архыз Оригинал» 15 февраля. Компания владеет товарным знаком «Архыз Vita» – популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов тогда пояснял «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».
«Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Euromonitor International оценивал долю марки в 2019 г. в 3% от оборота рынка в 230,3 млрд руб.
У АФК «Система» есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» № 4 и № 17, «Родные озера» и «Славяновская».