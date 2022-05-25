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ФАС одобрила покупку производителя воды «Архыз» структурой АФК «Система»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила приобретение структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова – ООО «Система Телеком Активы» – производителя минеральной воды «Архыз», сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке безалкогольных напитков», – говорится в сообщении.

«Система Телеком Активы» подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% компании «Архыз Оригинал» 15 февраля. Компания владеет товарным знаком «Архыз Vita» – популярным в России брендом бутилированной минеральной воды. Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов тогда пояснял «Ведомостям», что корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды, в том числе за счeт пополнения продуктового портфеля».

«Архыз» — один из самых популярных брендов бутилированной воды в России. Euromonitor International оценивал долю марки в 2019 г. в 3% от оборота рынка в 230,3 млрд руб.

У АФК «Система» есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» № 4 и № 17, «Родные озера» и «Славяновская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных