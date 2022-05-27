РБК: Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Один из собеседников издания пояснил, что в мае авиавласти КНР попросили все авиакомпании актуализировать электронные досье, в котором содержатся сведения, в том числе, о самолетах, собственниках и т.д. Российские перевозчики обновили информацию, но власти республики запросили подтверждающие данные о том, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли, поэтому китайские авиавласти отказали в полетах на таких самолетах.
Другой источник, уточняет, что требования по «чистоте» самолетов, с точки зрения регистрации, предъявляют и другие страны. Он привел в пример Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам «с двойной регистрацией».
С начала военной операции на территории Украине страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.
11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.
США также ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.