Путин подписал указ о расчетах по лицензионным договорам в рублях

Такой порядок расчета предусмотрен для правообладателей из недружественных стран, тех, кто публично поддержал санкции в отношении России или после 23 февраля 2022 г. запретил использовать свои разработки в стране, прекратили или ограничили свою деятельность в России, дискредитируют российские Вооруженные силы и др. Для расчетов с такими правообладателями будут открыты специальные счета типа «О», и вестись они будут в рублях.