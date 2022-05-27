Путин подписал указ о расчетах по лицензионным договорам в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями», следует из документа, опубликованного на сервере раскрытия правовой информации. Указ позволит производить расчеты по лицензионным контрактам в рублях.
Такой порядок расчета предусмотрен для правообладателей из недружественных стран, тех, кто публично поддержал санкции в отношении России или после 23 февраля 2022 г. запретил использовать свои разработки в стране, прекратили или ограничили свою деятельность в России, дискредитируют российские Вооруженные силы и др. Для расчетов с такими правообладателями будут открыты специальные счета типа «О», и вестись они будут в рублях.
В указе говорится, что для открытия такого счета обращение правообладателя не требуется – его могут открыть на основании обращения должника по лицензионным платежам. Уполномоченный банк определит правительство России, следует из указа.
О возможности принятия такого порядка расчетов «Ведомости» сообщали 21 мая. Источники издания сообщали, что мера вводится для того, чтобы дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям, торговым компаниям, в том числе осуществляющим платежи через организации по коллективному управлению правами, использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран.