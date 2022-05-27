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Путин подписал указ о расчетах по лицензионным договорам в рублях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями», следует из документа, опубликованного на сервере раскрытия правовой информации. Указ позволит производить расчеты по лицензионным контрактам в рублях.

Такой порядок расчета предусмотрен для правообладателей из недружественных стран, тех, кто публично поддержал санкции в отношении России или после 23 февраля 2022 г. запретил использовать свои разработки в стране, прекратили или ограничили свою деятельность в России, дискредитируют российские Вооруженные силы и др. Для расчетов с такими правообладателями будут открыты специальные счета типа «О», и вестись они будут в рублях.

В указе говорится, что для открытия такого счета обращение правообладателя не требуется – его могут открыть на основании обращения должника по лицензионным платежам. Уполномоченный банк определит правительство России, следует из указа.

О возможности принятия такого порядка расчетов «Ведомости» сообщали 21 мая. Источники издания сообщали, что мера вводится для того, чтобы дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям, торговым компаниям, в том числе осуществляющим платежи через организации по коллективному управлению правами, использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных