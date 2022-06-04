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Бизнес

В Казахстане решили переименовать марку нефти из-за санкций против России

Ведомости

В связи с введением санкций против России в Казахстане изменят название марки нефти, экспортируемой через российские морские порты, передает Reuters со ссылкой на ответ агентству компании «CNPC-Актобемунайгаз». 

Компания сменит название на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO), чтобы «отделить ее от нефти российского происхождения, избежать санкционных рисков и проблем с финансированием», говорится в ответе «CNPC-Актобемунайгаз». 

По данным источников в казахстанских нефтяных компаниях, изменения вступят в силу 6 июня. Один из собеседников Reuters также заявил, что министерство энергетики Казахстана запросит у правительства разрешение на официальное использование нового сорта.

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Нефть из Казахстана не подпадает под действие западных санкций, однако республика использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти. В 2021 г. через них прошли около 13,3 млн т нефти, отмечает агентство, а казахстанские поставки «неоднократно ошибочно принимались за российские», говорится в материале.

«Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии в документах четко была указана страна происхождения. В противном случае у нас возникнут проблемы с открытием аккредитивов», — сказал трейдер, занимающийся транзитом казахстанской нефти через порты РФ.

Собеседники агентства также рассказали, что производители нефти после переименования надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу.  

Как ранее писала газета The Washington Post, Казахстан перекачивает сырую нефть в российскую трубопроводную систему, где она смешивается с объемами нефти с российских месторождений, чтобы получить стандартизированные экспортные сорта — Российскую экспортную смесь сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light. REBCO в последнее время стало трудно размещать из-за западных санкций, отмечает Reurets.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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