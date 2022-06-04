В Казахстане решили переименовать марку нефти из-за санкций против России

Нефть из Казахстана не подпадает под действие западных санкций, однако республика использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти. В 2021 г. через них прошли около 13,3 млн т нефти, отмечает агентство, а казахстанские поставки «неоднократно ошибочно принимались за российские», говорится в материале.