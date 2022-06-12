Новый владелец McDonald's назвал символической сумму покупки сети

Пароев добавил, что McDonald's всегда был сдерживающим фактором по ценам на рынке, а в день закрытия ресторанов цены у двух конкурентов сети, по его словам, поднялись на 15-20%. Затраты в рестайлинг McDonald's в новый бренд довольно невелики, отметил он. «Сохраняем весь декор, хотя убираем упоминание о бренде, так как он ушел из России», — сказал он.