Новый владелец McDonald's назвал символической сумму покупки сети
Бизнесмен Александр Говор, ставший владельцем объявившей об уходе из России сети McDonald's, назвал символической сумму покупки бизнеса. Об этом в воскресенье он заявил журналистам на пресс-конференции по случаю открытия в Москве первых ресторанов «Вкусно — и точка»: под таким брендом в России продолжит работу бывшая американская сеть.
По словам Говора, цена покупки была «намного ниже рыночной», а сделка прошла по «символической плате». Согласно ее условиям, предусмотрен опцион на обратный выкуп.
«Мы по плану должны инвестировать 6,5-7 млрд руб. только в этом году (...) Это огромная сумма, которую я должен внести, которая в договоре имеется», — сказал бизнесмен (цитата по «Интерфаксу»).
Сумма включает обязательства по оплате перед поставщиками, арендные платежи и др., добавил Говор.
Об условиях покупки сети Говор также рассказал в интервью «Ведомостям». По его словам, в случае если продавец в течение 15 лет решит выкупить бизнес обратно, то Говор сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети.
Первые рестораны под брендом «Вкусно — и точка» открылись сегодня в Москве. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение двух месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.
Генеральный директор сети Олег Пароев заявил на пресс-конференции, что цены в меню «Вкусно — и точка» немного изменились.
«Из-за логистики, инфляции мы вынуждены немного поднять цены, но постараемся оставаться одними из самых доступных фастфуд-ресторанов в России», — сказал он.
Пароев добавил, что McDonald's всегда был сдерживающим фактором по ценам на рынке, а в день закрытия ресторанов цены у двух конкурентов сети, по его словам, поднялись на 15-20%. Затраты в рестайлинг McDonald's в новый бренд довольно невелики, отметил он. «Сохраняем весь декор, хотя убираем упоминание о бренде, так как он ушел из России», — сказал он.
По словам Говора, количество ресторанов «Вкусно — и точка» планируется довести до 1000 в течение пяти лет, компания готова рассматривать заявки новых франчайзи.