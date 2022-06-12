Гендиректор бывшего McDonald's анонсировал повышение цен
В сети ресторанов McDonald's, которые открылись сегодня под новым брендом «Вкусно — и точка», вырастут цены. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев.
Первые рестораны сети после ребрендинга открылись в Москве сегодня, 12 июня. Как заявил Пароев, цены в меню «Вкусно — и точка» немного изменились.
«Из-за логистики, инфляции мы вынуждены немного поднять цены, но постараемся оставаться одними из самых доступных фастфуд-ресторанов в России», — сказал гендиректор сети.
Он добавил, что McDonald's всегда был сдерживающим фактором по ценам на рынке, а в день закрытия ресторанов цены у двух конкурентов сети, по его словам, поднялись на 15-20%. Затраты в рестайлинг McDonald's в новый бренд довольно невелики, отметил Пароев. «Сохраняем весь декор, хотя убираем упоминание о бренде, так как он ушел из России», — сказал он.
Новый собственник сети Александр Говор также заявил, что сейчас в России работает порядка 850 предприятий, их количество планируется довести до 1000 в течение пяти лет. «Готовы рассматривать заявки новых франчайзи», — сказал он.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.