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Бизнес

Гендиректор бывшего McDonald's анонсировал повышение цен

Ведомости

В сети ресторанов McDonald's, которые открылись сегодня под новым брендом «Вкусно — и точка», вырастут цены. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев. 

Первые рестораны сети после ребрендинга открылись в Москве сегодня, 12 июня. Как заявил Пароев, цены в меню «Вкусно — и точка» немного изменились.

«Из-за логистики, инфляции мы вынуждены немного поднять цены, но постараемся оставаться одними из самых доступных фастфуд-ресторанов в России», — сказал гендиректор сети.

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Он добавил, что McDonald's всегда был сдерживающим фактором по ценам на рынке, а в день закрытия ресторанов цены у двух конкурентов сети, по его словам, поднялись на 15-20%. Затраты в рестайлинг McDonald's в новый бренд довольно невелики, отметил Пароев. «Сохраняем весь декор, хотя убираем упоминание о бренде, так как он ушел из России», — сказал он.

Новый собственник сети Александр Говор также заявил, что сейчас в России работает порядка 850 предприятий, их количество планируется довести до 1000 в течение пяти лет.  «Готовы рассматривать заявки новых франчайзи», — сказал он. 

McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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