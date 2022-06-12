Домен с новым названием McDonald's выставили на продажу за 300 млн рублей
Стоимость доменного имени составляет 298 700 000 руб. Домен зарегистрирован в пятницу, 10 июня, тогда же он был выставлен на продажу. В этот день новое название сети еще не было объявлено — новый собственник и гендиректор уже бывшего McDonald's озвучили его сегодня на пресс-конференции.
По адресу vkusno-i-tochka.ru работает сайт с кулинарными рецептами. В пресс-службе «Вкусно - и точка» изданию сообщили, что не выкупали этот домен, а на этапе выбора названия новой сети ресторанов был выкуплен ряд других доменных имен под зарегистрированные варианты названий.
27 мая стало известно, что McDonald’s подал заявки на регистрацию как минимум четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Сообщалось, что предложенные варианты могут фигурировать в новом названии бывших ресторанов сети после ее ухода из России.
«Известия» также писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc», однако гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию.
McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.
Первые 15 ресторанов «Вкусно - и точка» открылись в Москве 12 июня. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение двух месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.