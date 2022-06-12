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Бизнес

Домен с новым названием McDonald's выставили на продажу за 300 млн рублей

Ведомости

Перед открытием в Москве первых ресторанов сети «Вкусно - и точка», которые заменят в России ушедший McDonald's, в сети появилось объявление о продаже домена vkusno-i-tochka.ru. На это обратил внимание РБК.

Стоимость доменного имени составляет 298 700 000 руб. Домен зарегистрирован в пятницу, 10 июня, тогда же он был выставлен на продажу. В этот день новое название сети еще не было объявлено — новый собственник и гендиректор уже бывшего McDonald's озвучили его сегодня на пресс-конференции.

По адресу vkusno-i-tochka.ru работает сайт с кулинарными рецептами. В пресс-службе «Вкусно - и точка» изданию сообщили, что не выкупали этот домен, а на этапе выбора названия новой сети ресторанов был выкуплен ряд других доменных имен под зарегистрированные варианты названий.

Ранее по теме: Бывший McDonald's открылся на Пушкинской под брендом «Вкусно – и точка»: что еще изменилось

27 мая стало известно, что McDonald’s подал заявки на регистрацию как минимум четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Сообщалось, что предложенные варианты могут фигурировать в новом названии бывших ресторанов сети после ее ухода из России.

«Известия» также писали, что новым названием McDonald’s станет «Mc», однако гендиректор McDonald's в России Олег Пароев опроверг эту информацию. 

McDonald’s объявил об уходе из России в середине мая. Бизнес в России перешел местному лицензиату Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Он назвал символической сумму покупки бизнеса и сообщил, что инвестиции в новую сеть составят 6,5-7 млрд руб. только в этом году.  

Первые 15 ресторанов «Вкусно - и точка» открылись в Москве 12 июня. Все 850 ресторанов возобновят работу в течение двух месяцев, если франчайзинговые рестораны подпишут договоры с новым владельцем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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