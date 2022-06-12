Домен с новым названием McDonald's выставили на продажу за 300 млн рублей

Стоимость доменного имени составляет 298 700 000 руб. Домен зарегистрирован в пятницу, 10 июня, тогда же он был выставлен на продажу. В этот день новое название сети еще не было объявлено — новый собственник и гендиректор уже бывшего McDonald's озвучили его сегодня на пресс-конференции.