В Канаде сообщили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»
Власти Канады и Германии ведут переговоры, чтобы решить проблему с турбинами Siemens Energy для газопровода «Северный поток». Их отправили на ремонт в Монреаль и не вернули из-за антироссийских санкций Канады, сообщил пресс-секретарь министра природных ресурсов страны.
«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией по поводу турбин, о которых идет речь, и мы работаем над достижением решения», — сообщил пресс-секретарь министра (цитата по Reuters).
14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок турбины, которые находятся у нее на ремонте. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизилась до 67 млн куб. м.
Турбины Siemens были произведены в канадском Монреале, поэтому компания отправила их туда на ремонт. Однако санкции страны в отношении России не позволяют Канаде вернуть оборудование. Постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ-2022 заявлял, что дальнейшее затягивание ремонта турбин в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии.