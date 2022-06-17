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В Канаде сообщили о переговорах с Германией по турбинам для «Северного потока»

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Власти Канады и Германии ведут переговоры, чтобы решить проблему с турбинами Siemens Energy для газопровода «Северный поток». Их отправили на ремонт в Монреаль и не вернули из-за антироссийских санкций Канады, сообщил пресс-секретарь министра природных ресурсов страны.

«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией по поводу турбин, о которых идет речь, и мы работаем над достижением решения», — сообщил пресс-секретарь министра (цитата по Reuters).

14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок турбины, которые находятся у нее на ремонте. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизилась до 67 млн куб. м.

Турбины Siemens были произведены в канадском Монреале, поэтому компания отправила их туда на ремонт. Однако санкции страны в отношении России не позволяют Канаде вернуть оборудование. Постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ-2022 заявлял, что дальнейшее затягивание ремонта турбин в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии.

Ранее по теме: «Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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