Российские производители столкнулись с трудностями импортозамещения помады и туши

Доля иностранной продукции на российском парфюмерно-косметическом рынке была достаточно высока – 60%, а если учитывать локализованное в России производство, то все 80%, отмечает Дычева-Смирнова. По ее словам, в нынешних реалиях «придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим», вместо них будет продукция небольших европейских производителей, а также из Кореи, Китая, Индии и, конечно, России.