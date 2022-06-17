Российские производители столкнулись с трудностями импортозамещения помады и туши
Из-за нарушений логистики и санкций розничные магазины столкнулись с проблемами поставки в Россию готовой косметической продукции и сырья для ее производства, сообщила РБК со ссылкой на несколько участников рынка. Теперь производители косметики ищут способы, как можно было бы заменить импортное сырье, необходимое, например, для создания туши для ресниц или губной помады.
Трудности с поставками связаны с повышением стоимости логистики в три раза и сложностями при оплате иностранных товаров. Российским компаниям теперь «нужно бесконечно открывать счета в разных банках, для того чтобы осуществить платежи в евро за рубеж» – и вместо привычных двух-трех дней этот процесс занимает значительно больше времени, пояснила изданию член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
Ассортимент всей косметической продукции в розничных магазинах значительно сократился с конца февраля – на 25%, об этом РБК рассказал основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. Он также уточнил, что с рынка уходит, в первую очередь, люксовый сегмент, однако у магазинов еще есть некоторые запасы.
Доля иностранной продукции на российском парфюмерно-косметическом рынке была достаточно высока – 60%, а если учитывать локализованное в России производство, то все 80%, отмечает Дычева-Смирнова. По ее словам, в нынешних реалиях «придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим», вместо них будет продукция небольших европейских производителей, а также из Кореи, Китая, Индии и, конечно, России.
Однако для производства некоторых косметических товаров, например, для туши, пудры или помады, необходимо большое количество компонентов, технологии производства которых в России пока отсутствуют, отмечает Нечаев.
С конца февраля деятельность в России приостановили многие парфюмерно-косметические компании, в том числе специализированная парфюмерно-косметическая сеть Séphora, косметическая компания L’Oreal (производит парфюмерию и косметику под брендами Lancome, Vichy, Biotherm и еще 30 наименованиями) и Estée Lauder (ей принадлежат бренды Mac, Clinique, La Mer, DKNY и другие). Также L’Oreal приостановил инвестиции в российское производство, локализованное в Калужской области.