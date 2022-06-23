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ВЭБ заявил о готовности продать ЦСКА «качественному инвестору»

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Госкорпорация ВЭБ.РФ выйдет из капитала московского футбольного клуба ЦСКА, когда получит рыночное предложение от «качественного инвестора», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Как уточнили в ВЭБе, отношения госкорпорации и ПФК ЦСКА строятся по формату «широкого стратегического партнерства». «ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями. ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы.

ВЭБ.РФ весной 2020 г. стал владельцем мажоритарного пакета акций ЦСКА. Госкорпорации принадлежат 77,63% акций московского клуба.

22 февраля министерство финансов США ввело санкции против ВЭБ.РФ и его основных активов, включая футбольный ЦСКА. г. В заявлении корпорации по поводу санкций отмечалось, что компания продолжит развивать экономику России и сохранит взятые на себя обязательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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