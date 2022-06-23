ВЭБ заявил о готовности продать ЦСКА «качественному инвестору»

Как уточнили в ВЭБе, отношения госкорпорации и ПФК ЦСКА строятся по формату «широкого стратегического партнерства». «ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы клуба, в том числе в связи с наложенными на ЦСКА ограничениями. ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении пресс-службы.