Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме

Он отметил, что совет директоров может рассмотреть другие варианты в рамках контролируемого ухода с российского рынка. Пантюхов выразил надежду, что переговоры с материнской компанией закончатся в течение III квартала 2022 г. Завод компании во Всеволожске продолжит работать, а компания будет выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и налоговыми органами.