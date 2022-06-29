Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме
Менеджмент российского подразделения концерна Nokian Tyres предложил совету директоров продолжить работу в России в автономном режиме, совету понадобится время для принятия решения, сообщил гендиректор Nokian Tyres в России Андрей Пантюхов через пресс-службу. Он отметил, что компания рассматривает несколько вариантов работы.
По его словам, санкции ЕС сделали невозможной работу российского подразделения в составе Nokian Tyres, поэтому 28 июня она объявила о контролируемом уходе из страны. «Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме», — рассказал Пантюхов.
Он отметил, что совет директоров может рассмотреть другие варианты в рамках контролируемого ухода с российского рынка. Пантюхов выразил надежду, что переговоры с материнской компанией закончатся в течение III квартала 2022 г. Завод компании во Всеволожске продолжит работать, а компания будет выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и налоговыми органами.
22 июня Nokian Tyres в России сообщил об оптимизации производственного персонала в количестве около 320 человек. Из-за невозможности экспортировать шины из России завод во Всеволожске значительно снизит объем производства. Компания пока не планирует дальнейшего сокращения персонала и прорабатывает вопрос обеспечения завода сырьем и материалами в условиях санкций.
Производственные мощности завода Nokian Tyres во Всеволожске — около 16 млн шин в год. Компания экспортировала более 60% товаров. Завод начал работать в 2005 г.
Накануне французский производитель шин Michelin объявил о продаже российского бизнеса местному менеджменту к концу 2022 г. В компании пояснили, что восстановление производства технически невозможно из-за проблем с поставками в условиях санкций. В России Michelin владеет заводом в Подмосковье.