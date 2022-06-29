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Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме

Ведомости

Менеджмент российского подразделения концерна Nokian Tyres предложил совету директоров продолжить работу в России в автономном режиме, совету понадобится время для принятия решения, сообщил гендиректор Nokian Tyres в России Андрей Пантюхов через пресс-службу. Он отметил, что компания рассматривает несколько вариантов работы.

По его словам, санкции ЕС сделали невозможной работу российского подразделения в составе Nokian Tyres, поэтому 28 июня она объявила о контролируемом уходе из страны. «Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме», — рассказал Пантюхов.

Он отметил, что совет директоров может рассмотреть другие варианты в рамках контролируемого ухода с российского рынка. Пантюхов выразил надежду, что переговоры с материнской компанией закончатся в течение III квартала 2022 г. Завод компании во Всеволожске продолжит работать, а компания будет выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и налоговыми органами.

22 июня Nokian Tyres в России сообщил об оптимизации производственного персонала в количестве около 320 человек. Из-за невозможности экспортировать шины из России завод во Всеволожске значительно снизит объем производства. Компания пока не планирует дальнейшего сокращения персонала и прорабатывает вопрос обеспечения завода сырьем и материалами в условиях санкций.

Производственные мощности завода Nokian Tyres во Всеволожске — около 16 млн шин в год. Компания экспортировала более 60% товаров. Завод начал работать в 2005 г.  

Накануне французский производитель шин Michelin объявил о продаже российского бизнеса местному менеджменту к концу 2022 г. В компании пояснили, что восстановление производства технически невозможно из-за проблем с поставками в условиях санкций. В России Michelin владеет заводом в Подмосковье.

Ранее по теме: Michelin объявил о продаже бизнеса в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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