SMBC Capital Aviation списала $1,6 млрд из-за оставшихся в России самолетов

«Мы списываем полную стоимость всех 34 самолетов, остающихся в России, поскольку они более не находятся под контролем компании», – уточнили в компании. В SMBC ставят под сомнение возможность когда-либо вернуть самолеты из России и считают, что благодаря крупному страховому покрытию смогут «возместить существенную сумму списаний».