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SMBC Capital Aviation списала $1,6 млрд из-за оставшихся в России самолетов

Ведомости

Одна из крупнейших мировых лизинговых компаний в авиационной сфере SMBC Capital Aviation списала с баланса $1,6 млрд из-за расторгнутых контрактов с российскими авиакомпаниями, чистый убыток по итогам прошедшего финансового года составил $1,1 млрд, сказано в сообщении компании, передает «Интерфакс». 

«Мы списываем полную стоимость всех 34 самолетов, остающихся в России, поскольку они более не находятся под контролем компании», – уточнили в компании. В SMBC ставят под сомнение возможность когда-либо вернуть самолеты из России и считают, что благодаря крупному страховому покрытию смогут «возместить существенную сумму списаний». 

Доналоговая прибыль компании без учета разовых факторов по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, составила $336 млн, что чуть ниже уровня доковидного 2019 года ($364,5 млн).

В мае компания заключила сделку по покупке меньшего конкурента Goshawk Aviation за $6,5 млрд и надеется закрыть ее в четвертом квартале текущего года.

SMBC Capital Aviation зарегистрирована в Ирландии, она принадлежит группе Sumitomo. 

Это не первый случай списания самолетов с баланса лизинговых компаний. В апреле американская компания Air Lease Corporation была вынуждена списать 21 самолет на общую сумму $802 млн. 

В конце февраля западные страны ввели санкции в отношении России, запретившие поставки гражданских самолетов и запчастей. Лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду суда, однако Россия отказалась возвращать самолеты лизингодателям.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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