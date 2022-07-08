SMBC Capital Aviation списала $1,6 млрд из-за оставшихся в России самолетов
Одна из крупнейших мировых лизинговых компаний в авиационной сфере SMBC Capital Aviation списала с баланса $1,6 млрд из-за расторгнутых контрактов с российскими авиакомпаниями, чистый убыток по итогам прошедшего финансового года составил $1,1 млрд, сказано в сообщении компании, передает «Интерфакс».
«Мы списываем полную стоимость всех 34 самолетов, остающихся в России, поскольку они более не находятся под контролем компании», – уточнили в компании. В SMBC ставят под сомнение возможность когда-либо вернуть самолеты из России и считают, что благодаря крупному страховому покрытию смогут «возместить существенную сумму списаний».
Доналоговая прибыль компании без учета разовых факторов по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, составила $336 млн, что чуть ниже уровня доковидного 2019 года ($364,5 млн).
В мае компания заключила сделку по покупке меньшего конкурента Goshawk Aviation за $6,5 млрд и надеется закрыть ее в четвертом квартале текущего года.
SMBC Capital Aviation зарегистрирована в Ирландии, она принадлежит группе Sumitomo.
Это не первый случай списания самолетов с баланса лизинговых компаний. В апреле американская компания Air Lease Corporation была вынуждена списать 21 самолет на общую сумму $802 млн.
В конце февраля западные страны ввели санкции в отношении России, запретившие поставки гражданских самолетов и запчастей. Лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду суда, однако Россия отказалась возвращать самолеты лизингодателям.
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