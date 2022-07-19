«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ изменить определение малого и среднего бизнеса

По оценке ЦБ, только 6% компаний малого и среднего бизнеса имеют кредиты. При этом около 25% задолженностей висит на предприятиях, которые «сложно отнести к этому сегменту». Как правило, они аффилированы с крупными банками или компаниями и берут кредиты более чем на 50 млрд руб.