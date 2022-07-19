«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ изменить определение малого и среднего бизнеса
Центральный банк России подготовил предложения по реформе подхода отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Банка России.
«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — отмечается в презентации, которую директор департамента банковского регулирования Александр Данилов представил на рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства в конце прошлой недели.
В частности, предлагается убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, составляющими более 8 млрд руб. Также ЦБ хочет ограничить общий объем кредитов с господдержкой для малого и среднего бизнеса до 2 млрд руб.
Кроме того, Банк России считает необходимым исключить из реестра компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%. Также предлагается исключить из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям. В ЦБ и Минэкономики на запросы газеты не ответили.
По оценке ЦБ, только 6% компаний малого и среднего бизнеса имеют кредиты. При этом около 25% задолженностей висит на предприятиях, которые «сложно отнести к этому сегменту». Как правило, они аффилированы с крупными банками или компаниями и берут кредиты более чем на 50 млрд руб.
Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отметил, что сегодня компании, которые по формальным признакам относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, могут получать многомиллиардные кредиты. По его словам, такая ситуация противоречит самой идее малого бизнеса, поэтому критерии нужно менять, чтобы льготами не могли воспользоваться крупные компании.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.