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«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ изменить определение малого и среднего бизнеса

Ведомости

Центральный банк России подготовил предложения по реформе подхода отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Банка России. 

«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — отмечается в презентации, которую директор департамента банковского регулирования Александр Данилов представил на рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства в конце прошлой недели. 

В частности, предлагается убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, составляющими более 8 млрд руб. Также ЦБ хочет ограничить общий объем кредитов с господдержкой для малого и среднего бизнеса до 2 млрд руб.

Кроме того, Банк России считает необходимым исключить из реестра компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%. Также предлагается исключить из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке микрофинансовым организациям. В ЦБ и Минэкономики на запросы газеты не ответили. 

По оценке ЦБ, только 6% компаний малого и среднего бизнеса имеют кредиты. При этом около 25% задолженностей висит на предприятиях, которые «сложно отнести к этому сегменту». Как правило, они аффилированы с крупными банками или компаниями и берут кредиты более чем на 50 млрд руб.

Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отметил, что сегодня компании, которые по формальным признакам относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, могут получать многомиллиардные кредиты. По его словам, такая ситуация противоречит самой идее малого бизнеса, поэтому критерии нужно менять, чтобы льготами не могли воспользоваться крупные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных