Softline выделит российский бизнес в отдельную компанию
Один из крупнейших мировых поставщиков IT-решений Softline сообщил, что разделит бизнес на две независимые компании, выделив в отдельную структуру российские активы, следует из заявления компании. Бизнес в России получит название «Softline Россия», а за ее пределами — Softline Global, хотя в дальнейшем эти названия могут измениться.
Необходимость разделения связана с тем, что «бизнес группы в России и вне России стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий», сказано на сайте компании. Предполагается, что этот шаг позволит улучшить качество обслуживания клиентов.
Решение о разделении должно быть одобрено акционерами. В компании отметили, что процесс выделения российского бизнеса в отдельную структуру уже запущен, для этого назначили ряд сторонних консультантов. Руководить процессом будет нынешний главный операционный директор Сергей Черноволенко, который с 1 августа займет пост главного исполнительного директора Softline Holdings Plc. По окончании разделения Черноволенко станет гендиректором Softline Global и войдет в ее совет директоров. Действующий гендиректор Softline International Эрве Тесслер займет пост президента Softline Global.
Штаб-квартиру «Softline Россия» разместят в Москве, международной компании – оставят в Великобритании.
Softline Global намерена сохранить листинг компании на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Отмечается, что после разделения бизнеса совет директоров и менеджмент «Softline Россия» рассмотрят, как лучше всего обеспечить акционерам «Softline Россия» ликвидность их акций.
Softline работает на рынках более чем 60 стран. По итогам 2020 финансового года оборот компании вырос на 8,9% до $1,8 млрд. В том же году Softline заняла первое место в рейтинге TAdviser крупнейших поставщиков IT-решений для отечественной промышленности с объемом выручки 13 млрд руб.
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