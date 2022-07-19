Softline выделит российский бизнес в отдельную компанию

Решение о разделении должно быть одобрено акционерами. В компании отметили, что процесс выделения российского бизнеса в отдельную структуру уже запущен, для этого назначили ряд сторонних консультантов. Руководить процессом будет нынешний главный операционный директор Сергей Черноволенко, который с 1 августа займет пост главного исполнительного директора Softline Holdings Plc. По окончании разделения Черноволенко станет гендиректором Softline Global и войдет в ее совет директоров. Действующий гендиректор Softline International Эрве Тесслер займет пост президента Softline Global.