Российские магазины Helly Hansen провели ребрендинг
Норвежский ритейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen провел ребрендинг российских магазинов и с начала июня начал менять вывески – теперь на них кириллицей написано «Хансен», об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ребрендинг, по словам источника издания, может помочь в возобновлении поставок, если компании удастся договориться с владельцем бренда, канадской Canadian Tire Corp. По словам другого источника из числа ритейлеров, работающих с маркой, недавно были восстановлены поставки из имеющихся запасов, однако до сих пор неизвестно, возобновит ли головной офис поставки в Россию или нет.
Несмотря на то что смена вывески с целью минимизировать репутационные потери компании является достаточно распространенной схемой по сохранению бизнеса, практика показывает, что чаще всего смена вывески – «скорее переходный период перед закрытием торговой точки, а не решение проблемы», считает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская.
Бренд Helly Hansen приостановил онлайн и офлайн-продажи в России в середине марта на фоне событий на территории Украины. Сейчас официальный сайт недоступен в России. Бренд Helly Hansen работал через «Хелли Хансен», выручка которого в 2021 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб. В июле «Хелли Хансен» также зарегистрировало несколько доменов, среди которых есть danjohn.ru, tudors.ru и rcretail.ru, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.