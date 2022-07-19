Российские магазины Helly Hansen провели ребрендинг

Ребрендинг, по словам источника издания, может помочь в возобновлении поставок, если компании удастся договориться с владельцем бренда, канадской Canadian Tire Corp. По словам другого источника из числа ритейлеров, работающих с маркой, недавно были восстановлены поставки из имеющихся запасов, однако до сих пор неизвестно, возобновит ли головной офис поставки в Россию или нет.