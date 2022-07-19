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Российские магазины Helly Hansen провели ребрендинг

Ведомости

Норвежский ритейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen провел ребрендинг российских магазинов и с начала июня начал менять вывески – теперь на них кириллицей написано «Хансен», об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ребрендинг, по словам источника издания, может помочь в возобновлении поставок, если компании удастся договориться с владельцем бренда, канадской Canadian Tire Corp. По словам другого источника из числа ритейлеров, работающих с маркой, недавно были восстановлены поставки из имеющихся запасов, однако до сих пор неизвестно, возобновит ли головной офис поставки в Россию или нет.

Несмотря на то что смена вывески с целью минимизировать репутационные потери компании является достаточно распространенной схемой по сохранению бизнеса, практика показывает, что чаще всего смена вывески – «скорее переходный период перед закрытием торговой точки, а не решение проблемы», считает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская.

Бренд Helly Hansen приостановил онлайн и офлайн-продажи в России в середине марта на фоне событий на территории Украины. Сейчас официальный сайт недоступен в России. Бренд Helly Hansen работал через «Хелли Хансен», выручка которого в 2021 г. составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 500,5 млн руб. В июле «Хелли Хансен» также зарегистрировало несколько доменов, среди которых есть danjohn.ru, tudors.ru и rcretail.ru, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных