Netflix начала тестировать монетизацию совместного доступа к одному аккаунту
Стриминговая видеоплатформа Netflix начала тестирование способов монетизировать совместное использование пароля для одной учетной записи, сообщает Bloomberg.
Предполагается, что компания будет брать комиссию в размере $2,99 при использовании аккаунта вне домашнего адреса более двух недель. При этом плата будет взиматься только при совместном использовании Netflix на телевизоре, не распространяясь на просмотр контента через смартфоны или компьютеры.
Тестирование проходит в пяти странах Латинской Америки: в Аргентине, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Доминиканской Республике, где идея делиться паролем от учетной записи наиболее распространена.
По данным Netflix, совместный доступ к одному аккаунту, который распространен среди более 100 млн домохозяйств, приводит к замедлению роста числа подписчиков. Акции компании упали на 65% в этом году.
В середине марта Netflix приостановила деятельность на территории России в связи со спецоперацией на территории Украины, в мае сайт видеосервиса перестал открываться у российских пользователей.
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