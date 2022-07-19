Netflix начала тестировать монетизацию совместного доступа к одному аккаунту

Предполагается, что компания будет брать комиссию в размере $2,99 при использовании аккаунта вне домашнего адреса более двух недель. При этом плата будет взиматься только при совместном использовании Netflix на телевизоре, не распространяясь на просмотр контента через смартфоны или компьютеры.