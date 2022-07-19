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Netflix начала тестировать монетизацию совместного доступа к одному аккаунту

Ведомости

Стриминговая видеоплатформа Netflix начала тестирование способов монетизировать совместное использование пароля для одной учетной записи, сообщает Bloomberg. 

Предполагается, что компания будет брать комиссию в размере $2,99 при использовании аккаунта вне домашнего адреса более двух недель. При этом плата будет взиматься только при совместном использовании Netflix на телевизоре, не распространяясь на просмотр контента через смартфоны или компьютеры. 

Тестирование проходит в пяти странах Латинской Америки: в Аргентине, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Доминиканской Республике, где идея делиться паролем от учетной записи наиболее распространена.

По данным Netflix, совместный доступ к одному аккаунту, который распространен среди более 100 млн домохозяйств, приводит к замедлению роста числа подписчиков. Акции компании упали на 65% в этом году.

В середине марта Netflix приостановила деятельность на территории России в связи со спецоперацией на территории Украины, в мае сайт видеосервиса перестал открываться у российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных