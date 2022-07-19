Суд отказал компании Михаила Прохорова в регистрации бренда для метавселенной
18 июля Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу компании Sensorium DLT Ltd. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Первым на судебное решение обратил внимание РБК. Sensorium DLT Ltd является бизнес-подразделением Sensorium Corporation, которая развивает технологии виртуальной реальности. Компания принадлежит Михаилу Прохорову (основал ее в 2018 г.) и занимается технологиями виртуальной реальности. В минувший понедельник Sensorium пыталась оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy. Однако суд вновь отказал компании.
Заявку на регистрацию товарного знака компания отправила в Роспатент в апреле 2020 г. Sensorium хотела оформить свой бренд по 9-му, 28-му, 38-му, 41-му и 42-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которым в том числе относятся 3D-очки, человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, шлемы виртуальной реальности и др.
В феврале 2021 г. Роспатент отказал в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy. Свое решение ведомство объяснило близостью обозначения к нескольким брендам южнокорейской Samsung Electronics, которая производит различную высокотехнологичную продукцию. В Роспатенте посчитали, что схожая деятельность компаний и созвучность их брендов может ввести потребителей в заблуждение.
Sensorium планировала проводить виртуальные концерты как реальных, так и цифровых звезд, созданных с помощью искусственного интеллекта. Так, компания собиралась организовать концерт в метавселенной, посвященный памяти Владимира Высоцкого. На мероприятии должны были выступить Лепс, Джигурда и другие артисты. Также у Sensorium были другие планы по развитию метавселенной. По этим термином понимается цифровое пространство, в котором пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными предметами с помощью аватаров и VR-технологий.
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