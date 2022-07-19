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Бизнес

Суд отказал компании Михаила Прохорова в регистрации бренда для метавселенной

Ведомости

18 июля Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу компании Sensorium DLT Ltd. Это следует из картотеки арбитражных дел. 

Первым на судебное решение обратил внимание РБК. Sensorium DLT Ltd является бизнес-подразделением Sensorium Corporation, которая развивает технологии виртуальной реальности. Компания принадлежит Михаилу Прохорову (основал ее в 2018 г.) и занимается технологиями виртуальной реальности. В минувший понедельник Sensorium пыталась оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy. Однако суд вновь отказал компании.

Заявку на регистрацию товарного знака компания отправила в Роспатент в апреле 2020 г. Sensorium хотела оформить свой бренд по 9-му, 28-му, 38-му, 41-му и 42-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которым в том числе относятся 3D-очки, человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, шлемы виртуальной реальности и др.

В феврале 2021 г. Роспатент отказал в регистрации товарного знака Sensorium Galaxy. Свое решение ведомство объяснило близостью обозначения к нескольким брендам южнокорейской Samsung Electronics, которая производит различную высокотехнологичную продукцию. В Роспатенте посчитали, что схожая деятельность компаний и созвучность их брендов может ввести потребителей в заблуждение.

Sensorium планировала проводить виртуальные концерты как реальных, так и цифровых звезд, созданных с помощью искусственного интеллекта. Так, компания собиралась организовать концерт в метавселенной, посвященный памяти Владимира Высоцкого. На мероприятии должны были выступить Лепс, Джигурда и другие артисты. Также у Sensorium были другие планы по развитию метавселенной. По этим термином понимается цифровое пространство, в котором пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными предметами с помощью аватаров и VR-технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных