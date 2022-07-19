Суд отказал компании Михаила Прохорова в регистрации бренда для метавселенной

Sensorium планировала проводить виртуальные концерты как реальных, так и цифровых звезд, созданных с помощью искусственного интеллекта. Так, компания собиралась организовать концерт в метавселенной, посвященный памяти Владимира Высоцкого. На мероприятии должны были выступить Лепс, Джигурда и другие артисты. Также у Sensorium были другие планы по развитию метавселенной. По этим термином понимается цифровое пространство, в котором пользователи могут взаимодействовать друг с другом и с виртуальными предметами с помощью аватаров и VR-технологий.