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Reuters: российские «дочки» Райффайзенбанка и Ситибанка начали набирать сотрудников

Ведомости

Российские подразделения банков Raiffeisen Bank International и Citi в июле начали искать новых сотрудников после того, как власти России запретили им продавать активы в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и рекрутинговую компанию.

После начала спецоперации западные банки в Москве решили отстранить иностранцев от руководящих должностей и изучить пути выхода с российского рынка. После запрета на продажу «дочек» иностранных банков в России подразделения пытаются заполнить вакансии, которые открылись после увольнения части сотрудников в начале года.

Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84. В Citigroup отказались от комментариев, а в Райффайзен не ответили на запрос издания. Также новые вакансии опубликовали российские подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo и UniCredit Bank Russia. Они также не ответили на запросы агентства.

Источник агентства в одной из российских «дочек» зарубежных банков рассказал, что сотрудники таких подразделений после запрета на продажу активов вздохнули с облегчением, потому что боялись потерять работу в случае ухода банков из России. По его словам, новые вакансии появились, потому что после 24 февраля многие сотрудники уволились и уехали из страны.

В Райффайзенбанке РБК сообщили, что «ложное впечатление о резком росте найма могло быть создано регулярным техническим обновлением существующих вакансий на платформе hh.ru». В пресс-службе отметили, что сейчас банк ищет замену ушедшим сотрудникам, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.

18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина Росбанк, «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование». Чешская PPF Group и ее «дочка» Home Credit в мае сообщили, что продали контроль над российским «Хоум кредит» группе местных инвесторов.

17 марта австрийская RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. При этом в самом Райффайзенбанке сообщали, что намерены продолжать работать на российском рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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