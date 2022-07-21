Reuters: российские «дочки» Райффайзенбанка и Ситибанка начали набирать сотрудников

Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84. В Citigroup отказались от комментариев, а в Райффайзен не ответили на запрос издания. Также новые вакансии опубликовали российские подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo и UniCredit Bank Russia. Они также не ответили на запросы агентства.