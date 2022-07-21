Reuters: российские «дочки» Райффайзенбанка и Ситибанка начали набирать сотрудников
Российские подразделения банков Raiffeisen Bank International и Citi в июле начали искать новых сотрудников после того, как власти России запретили им продавать активы в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники и рекрутинговую компанию.
После начала спецоперации западные банки в Москве решили отстранить иностранцев от руководящих должностей и изучить пути выхода с российского рынка. После запрета на продажу «дочек» иностранных банков в России подразделения пытаются заполнить вакансии, которые открылись после увольнения части сотрудников в начале года.
Headhunter сообщил агентству, что с апреля по июнь у иностранных банков было мало открытых вакансий в России, однако в июле Райффайзенбанк открыл 276 предложений, а Citi – 84. В Citigroup отказались от комментариев, а в Райффайзен не ответили на запрос издания. Также новые вакансии опубликовали российские подразделения итальянской группы Intesa Sanpaolo и UniCredit Bank Russia. Они также не ответили на запросы агентства.
Источник агентства в одной из российских «дочек» зарубежных банков рассказал, что сотрудники таких подразделений после запрета на продажу активов вздохнули с облегчением, потому что боялись потерять работу в случае ухода банков из России. По его словам, новые вакансии появились, потому что после 24 февраля многие сотрудники уволились и уехали из страны.
В Райффайзенбанке РБК сообщили, что «ложное впечатление о резком росте найма могло быть создано регулярным техническим обновлением существующих вакансий на платформе hh.ru». В пресс-службе отметили, что сейчас банк ищет замену ушедшим сотрудникам, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов.
15 июля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы в России, пока не улучшится ситуация с филиалами российских банков за границей.
17 марта австрийская RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. При этом в самом Райффайзенбанке сообщали, что намерены продолжать работать на российском рынке.
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