Иностранные банки не смогут продать свои активы в России

По его словам, у российских банков, которые сейчас находятся под санкциями, «возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом». «В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы) устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел», — отметил Моисеев. Он назвал это несправедливым, так как пока что иностранные банки спокойно выходили из своих российских активов, в то время как «там наши не могут вообще ничего сделать».