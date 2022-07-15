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Финансы

Иностранные банки не смогут продать свои активы в России

Ведомости

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы и «дочки» в России, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать (обращения), будем отклонять», — сказал Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, у российских банков, которые сейчас находятся под санкциями, «возникли довольно серьезные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом». «В некоторых случаях даже наблюдается такое, что они (иностранные регуляторы) устраняют право акционера управлять — реально правовой беспредел», — отметил Моисеев. Он назвал это несправедливым, так как пока что иностранные банки спокойно выходили из своих российских активов, в то время как «там наши не могут вообще ничего сделать».

Ранее сегодня в Госдуме предложили передать «дочки» иностранных банков в России в доверительное управление госбанкам, чтобы исключить риски вывода капитала. По словам Моисеева, этот вопрос пока не стоит в повестке, но в будущем такое решение он исключать не стал.

Крупные иностранные банки, у которых есть «дочки» в России, выходят или заявляли о готовности выхода из российских активов. Так, 18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошли «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование».

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум кредит», сообщили в мае, что продали контроль в банке группе российских инвесторов.

17 марта австрийская RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. При этом в самом Райффайзенбанке сообщали, что намерены продолжать работать на российском рынке.

В начале июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации. Тогда же стало известно, что Экспобанк может выкупить российский бизнес международной финансовой группы HSBC как только сделку одобрит регулятор.

Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, писала Financial Times.

Ранее по теме: Финансовая группа HSBC может продать свой российский бизнес Экспобанку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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