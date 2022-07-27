ФАС оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,8 млрд рублей за картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,8 млрд руб. за картельный сговор, сообщает пресс-служба ведомства. Целью сговора было поддержание цен на торгах на рынке.
ФАС в январе 2021 г. наложила штрафы на компании «Сталепромышленная компания» (штраф почти 305 млн руб.), «Сервисный центр металлопроката» (штраф почти 152 млн руб.), «Предприятие Стройтехцентр» (55 млн руб.), «А Групп» (1 млрд руб.), «Уралметаллстрой» (17,5 млн руб.), «Управление комплектации и снабжения»(45 млн руб.), «Металлоторговая компания Красо» (180 млн руб.).
Из сообщения ведомства следует, что компании «вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой более 2,6 млрд руб».
Регулятор направил материалы по делу в правоохранительные органы, там будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Также за совершение такого преступление ответственность предусмотрена вплоть до 7 лет лишения свободы.
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