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ФАС оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,8 млрд рублей за картельный сговор

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,8 млрд руб. за картельный сговор, сообщает пресс-служба ведомства. Целью сговора было поддержание цен на торгах на рынке. 

ФАС в январе 2021 г. наложила штрафы на компании «Сталепромышленная компания» (штраф почти 305 млн руб.), «Сервисный центр металлопроката» (штраф почти 152 млн руб.), «Предприятие Стройтехцентр» (55 млн руб.), «А Групп» (1 млрд руб.), «Уралметаллстрой» (17,5 млн руб.), «Управление комплектации и снабжения»(45 млн руб.), «Металлоторговая компания Красо» (180 млн руб.). 

Из сообщения ведомства следует, что компании «вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой более 2,6 млрд руб».

Регулятор направил материалы по делу в правоохранительные органы, там будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). Также за совершение такого преступление ответственность предусмотрена вплоть до 7 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных