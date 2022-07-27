Wildberries станет спонсором «Спартака»
Онлайн-ритейлер Wildberries Татьяны Бакальчук станет спонсором московского футбольного клуба «Спартак», об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее футбольный клуб спонсировал американский бренд спортивной одежды и обуви Nike.
Wildberries и «Спартак» заключили спонсорское соглашение на три года. Со следующего сезона онлайн-ритейлер начнет поставлять спортинвую форму командам клуба. «Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», — отметила Бакальчук. Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов добавил, что логотип Wildberries появится на форме игроков ФК с сезона 2023/2024 гг.
Это уже четвертый подписанный с футбольными клубами контракт Wildberries, ранее ритейлер заключил спонсорские соглашения с «Крыльями Советов», «Динами-Москва» и «ЦСКА», а также с хоккейной командой «Ак Барс» Помимо этого, в 2015 г. Wildberries основал собственную любительскую футбольную команду с одноименным названием.
Раньше спонсором «Спартака» был Nike, в форме которого футболисты клуба ходили с 2005 г. Однако в мае этого года компания расторгла контракт с футбольным клубом после того, как УЕФА приняла решение исключить российские команды из еврокубков. Также Nike расторг контракт с футбольным клубом «Урал», но остался техническим спонсором «Зенита». В конце июня компания полностью покинула российский рынок, на котором существовала с 1994 г.
Основными акционерами «Спартака» являются Вагит Алекперов и Леонид Федун, которым принадлежит по 36,7% акций футбольного клуба. Генеральным спонсором является «Лукойл» уже более 20 лет — с 2000 г. Также среди других спонсоров числятся сервис Яндекс Go, автопроизводитель Nissan, банк «Открытие» и др.
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