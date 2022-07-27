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Wildberries станет спонсором «Спартака»

Ведомости

Онлайн-ритейлер Wildberries Татьяны Бакальчук станет спонсором московского футбольного клуба «Спартак», об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее футбольный клуб спонсировал американский бренд спортивной одежды и обуви Nike.

Wildberries и «Спартак» заключили спонсорское соглашение на три года. Со следующего сезона онлайн-ритейлер начнет поставлять спортинвую форму командам клуба. «Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», — отметила Бакальчук. Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов добавил, что логотип Wildberries появится на форме игроков ФК с сезона 2023/2024 гг.

Это уже четвертый подписанный с футбольными клубами контракт Wildberries, ранее ритейлер заключил спонсорские соглашения с «Крыльями Советов», «Динами-Москва» и «ЦСКА», а также с хоккейной командой «Ак Барс» Помимо этого, в 2015 г. Wildberries основал собственную любительскую футбольную команду с одноименным названием.

Раньше спонсором «Спартака» был Nike, в форме которого футболисты клуба ходили с 2005 г. Однако в мае этого года компания расторгла контракт с футбольным клубом после того, как УЕФА приняла решение исключить российские команды из еврокубков. Также Nike расторг контракт с футбольным клубом «Урал», но остался техническим спонсором «Зенита». В конце июня компания полностью покинула российский рынок, на котором существовала с 1994 г.

Основными акционерами «Спартака» являются Вагит Алекперов и Леонид Федун, которым принадлежит по 36,7% акций футбольного клуба. Генеральным спонсором является «Лукойл» уже более 20 лет — с 2000 г. Также среди других спонсоров числятся сервис Яндекс Go, автопроизводитель Nissan, банк «Открытие» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных