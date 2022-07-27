Wildberries станет спонсором «Спартака»

Раньше спонсором «Спартака» был Nike, в форме которого футболисты клуба ходили с 2005 г. Однако в мае этого года компания расторгла контракт с футбольным клубом после того, как УЕФА приняла решение исключить российские команды из еврокубков. Также Nike расторг контракт с футбольным клубом «Урал», но остался техническим спонсором «Зенита». В конце июня компания полностью покинула российский рынок, на котором существовала с 1994 г.