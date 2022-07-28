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Бизнес

В некоторых регионах России появился дефицит смартфонов Samsung

Ведомости

Некоторые модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в части российских регионов, сообщил РБК со ссылкой на нескольких участников рынка. Также информацию подтвердила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

Один из источников издания рассказал, что из-за нехватки товара ритейлеры вынуждены привозить его по запросу покупателей. По информации на сайте «М.Видео - Эльдорадо», в Уфе можно купить смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой через пять дней после заказа, а в Нижнем Новгороде в наличии есть отдельные модели Samsung S-серии, но нет бюджетной А-серии. В Москве подобных проблем нет, отметило издание.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов сообщил изданию, что есть небольшой дефицит нескольких моделей смартфонов Samsung, однако складских запасов большей части моделей достаточно для удовлетворения спроса. В «Ситилинке» рассказали, что у сети большой запас продукции Samsung. Ритейлер доставляет товары в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя, время доставки составляет 3-5 дней.

В МТС опровергли наличие дефицита смартфонов Samsung. В Tele2 заявили, что, несмотря на сокращение продаж Samsung в России во II квартале года, доля пользователей таких смартфонов среди абонентов оператора выросла на 1 п. п. год к году. В «Вымпелкоме» и «Связном» отказались от комментариев. Издание направило запрос в «М.Видео - Эльдорадо».

Скокова пояснила, что главная причина дефицита – отсутствие официальных поставок Samsung с 5 марта. Ранее Минпромторг разрешил ввозить технику бренда по параллельному импорту, однако, по словам Скоковой, это еще не заработало в полную силу и пока невозможно обеспечить беспрерывность поставок и нужные объемы.

Собеседник издания на телекоммуникационном рынке рассказал, что сейчас запасы техники Samsung, ввезенные до начала марта, истощились, а наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей А-серии, потому что их ввозят только по параллельному импорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных