В некоторых регионах России появился дефицит смартфонов Samsung

Один из источников издания рассказал, что из-за нехватки товара ритейлеры вынуждены привозить его по запросу покупателей. По информации на сайте «М.Видео - Эльдорадо», в Уфе можно купить смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой через пять дней после заказа, а в Нижнем Новгороде в наличии есть отдельные модели Samsung S-серии, но нет бюджетной А-серии. В Москве подобных проблем нет, отметило издание.