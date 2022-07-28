В некоторых регионах России появился дефицит смартфонов Samsung
Один из источников издания рассказал, что из-за нехватки товара ритейлеры вынуждены привозить его по запросу покупателей. По информации на сайте «М.Видео - Эльдорадо», в Уфе можно купить смартфоны Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra с доставкой через пять дней после заказа, а в Нижнем Новгороде в наличии есть отдельные модели Samsung S-серии, но нет бюджетной А-серии. В Москве подобных проблем нет, отметило издание.
Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов сообщил изданию, что есть небольшой дефицит нескольких моделей смартфонов Samsung, однако складских запасов большей части моделей достаточно для удовлетворения спроса. В «Ситилинке» рассказали, что у сети большой запас продукции Samsung. Ритейлер доставляет товары в магазины из распределительных центров под актуальные потребности пользователя, время доставки составляет 3-5 дней.
В МТС опровергли наличие дефицита смартфонов Samsung. В Tele2 заявили, что, несмотря на сокращение продаж Samsung в России во II квартале года, доля пользователей таких смартфонов среди абонентов оператора выросла на 1 п. п. год к году. В «Вымпелкоме» и «Связном» отказались от комментариев. Издание направило запрос в «М.Видео - Эльдорадо».
Скокова пояснила, что главная причина дефицита – отсутствие официальных поставок Samsung с 5 марта. Ранее Минпромторг разрешил ввозить технику бренда по параллельному импорту, однако, по словам Скоковой, это еще не заработало в полную силу и пока невозможно обеспечить беспрерывность поставок и нужные объемы.
Собеседник издания на телекоммуникационном рынке рассказал, что сейчас запасы техники Samsung, ввезенные до начала марта, истощились, а наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей А-серии, потому что их ввозят только по параллельному импорту.
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