Союз производителей соков спрогнозировал сокращение объема рынка на 10%
Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») ожидает сокращения объема рынка соков и бутилированной воды минимум на 10% в сравнении с показателями за 2021 г., об этом сообщил президент союза Максим Новиков, передает ТАСС.
По его словам, объем сокращения производства будет зависеть от скорости адаптации производителей к новым реалиям, в условиях которых не всегда есть возможность привезти сырье и ингредиенты. Опыт предыдущих кризисов показал, что падение может составить от 10%.
Новиков напомнил, что всего в России за 2021 г. было произведено 8,5 млрд литров упакованной воды, 7 млрд — безалкогольных напитков, 2,5 млрд — соков и около 300 млн литров растительных напитков. «По этому году мы уже видим отставание темпов производства к прошлому. Это связано с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов», – отметил глава «Союзнапитков».
«Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%», – сообщил Новиков. Однако рынок соковой продукции менее гибкий и восстанавливается, как правило, дольше. По его словам, самый серьезный кризис в том числе для производителей напитков был в 2008 г., от последствий которого индустрия до сих пор не отошла. Тогда потребление соков снизилось в два раза и все еще не восстановилось, в то время как объем производства упакованной воды увеличился.
В июне «Союзнапитки» сообщали, что в результате торговых ограничений и растущих издержек производители напитков столкнулись со сложностями при импорте сырья. Таможня начала блокировать поставки фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовые санкции от 2014 года.
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