Союз производителей соков спрогнозировал сокращение объема рынка на 10%

«Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы можем выйти на темпы роста двузначные, 10-15%», – сообщил Новиков. Однако рынок соковой продукции менее гибкий и восстанавливается, как правило, дольше. По его словам, самый серьезный кризис в том числе для производителей напитков был в 2008 г., от последствий которого индустрия до сих пор не отошла. Тогда потребление соков снизилось в два раза и все еще не восстановилось, в то время как объем производства упакованной воды увеличился.