WSJ: Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда одежды Tom Ford
Американский косметический гигант Estée Lauder ведет переговоры о покупке модного бренда Tom Ford, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В случае завершения эта сделка станет самым крупным приобретением косметической компании.
По словам собеседников издания, сумма сделки может превысить $3 млрд. Однако на бренд претендуют и другие покупатели, поэтому не факт, что сделка завершится успехом. Сейчас рыночная стоимость компании Estée Lauder оценивается в $97,6 млрд. С начала года акции косметического производителя упали на 26%.
Бренд Tom Ford был основан американским дизайнером Томом Фордом в 2005 г., до этого он был креативным директором в Gucci. Бренд специализируется на создании мужской одежды, хотя у него есть и женские линейки, а также косметическая и парфюмерная продукция.
Это не первое сотрудничество Tom Ford и Estée Lauder. В частности, в 2005 г. для косметической компании были созданы первые парфюмерные линии, в 2006 г. было запущено совместное производство косметики под названием Tom Ford Beauty, а в 2019 г. Том Форд при помощи разработчиков Estée Lauder запустил новую линию косметики Tom Ford Research.
Estée Lauder (сотрудничает с 30 брендами, в том числе Mac, Clinique, La Mer, DKNY и др.) приостановила всю коммерческую деятельность в России 8 марта. Помимо нее, с конца февраля это же сделали и другие парфюмерно-косметические компании, в том числе специализированная парфюмерно-косметическая сеть Séphora, косметическая компания L’Oreal (производит парфюмерию и косметику под брендами Lancome, Vichy, Biotherm и еще 30 наименованиями).
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