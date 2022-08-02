WSJ: Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда одежды Tom Ford

Estée Lauder (сотрудничает с 30 брендами, в том числе Mac, Clinique, La Mer, DKNY и др.) приостановила всю коммерческую деятельность в России 8 марта. Помимо нее, с конца февраля это же сделали и другие парфюмерно-косметические компании, в том числе специализированная парфюмерно-косметическая сеть Séphora, косметическая компания L’Oreal (производит парфюмерию и косметику под брендами Lancome, Vichy, Biotherm и еще 30 наименованиями).