Газета
Бизнес

WSJ: Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда одежды Tom Ford

Ведомости

Американский косметический гигант Estée Lauder ведет переговоры о покупке модного бренда Tom Ford, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В случае завершения эта сделка станет самым крупным приобретением косметической компании. 

По словам собеседников издания, сумма сделки может превысить $3 млрд. Однако на бренд претендуют и другие покупатели, поэтому не факт, что сделка завершится успехом. Сейчас рыночная стоимость компании Estée Lauder оценивается в $97,6 млрд. С начала года акции косметического производителя упали на 26%. 

Бренд Tom Ford был основан американским дизайнером Томом Фордом в 2005 г., до этого он был креативным директором в Gucci. Бренд специализируется на создании мужской одежды, хотя у него есть и женские линейки, а также косметическая и парфюмерная продукция. 

Это не первое сотрудничество Tom Ford и Estée Lauder. В частности, в 2005 г. для косметической компании были созданы первые парфюмерные линии, в 2006 г. было запущено совместное производство косметики под названием Tom Ford Beauty, а в 2019 г. Том Форд при помощи разработчиков Estée Lauder запустил новую линию косметики Tom Ford Research.

Estée Lauder (сотрудничает с 30 брендами, в том числе Mac, Clinique, La Mer, DKNY и др.) приостановила всю коммерческую деятельность в России 8 марта. Помимо нее, с конца февраля это же сделали и другие парфюмерно-косметические компании, в том числе специализированная парфюмерно-косметическая сеть Séphora, косметическая компания L’Oreal (производит парфюмерию и косметику под брендами Lancome, Vichy, Biotherm и еще 30 наименованиями). 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных