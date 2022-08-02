X5 Group покупает доли в торговых сетях «Красный Яр» и «Слата» в Восточной Сибири

В пресс-службе уточнили, что ходатайства будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Отмечается, что при этом сети продолжат работу под своими брендами. Но часть операционных процессов все же будет интегрирована в X5, чтобы было удобнее заниматься закупками и выстраивать логистику.