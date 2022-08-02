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X5 Group покупает доли в торговых сетях «Красный Яр» и «Слата» в Восточной Сибири

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X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась о стратегическом альянсе с группами компаний «Красный Яр» и «Слата». Теперь ей перейдут доли в размере 70% в восточносибирских ритейлерах. Сообщение об этом появилось на сайте компании. 

«Стратегический альянс будет реализован путем приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов к X5 перейдут доли в размере 70% в бизнесах “Красный Яр” и “Слата”», — говорится в заявлении. 

В пресс-службе уточнили, что ходатайства будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Отмечается, что при этом сети продолжат работу под своими брендами. Но часть операционных процессов все же будет интегрирована в X5, чтобы было удобнее заниматься закупками и выстраивать логистику. 

ГК «Красный Яр» владеет 226 магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии. Их торговая площадь составляет 103,5 тыс. кв. м. Еще 362 магазина торговой площадью 132,3 тыс. кв. м принадлежит ГК «Слата». Они расположены в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. 

X5 же в Сибирском федеральном округе представлена сетью «Пятерочка» (1095 магазинов). В компании считают, что партнерство с «Красным Яром» и «Слатой» поможет X5 расширить свое присутствие в Восточной Сибири. «Это сотрудничество позволит улучшить качество предложения покупателям в Восточной Сибири и обеспечить бесперебойное снабжение региона по доступным ценам», — считает главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Ранее X5 Group объявила о запуске пилотного проекта фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся людям еды, срок годности которой уже подходит, но употреблять ее все еще можно. Осуществлять программу компания будет совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь». Сейчас к проекту подключены несколько магазинов сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных