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Российский рынок кибербезопасности может вырасти в 2,5 раза к 2026 году

Ведомости

В ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет со 185,9 млрд до 469 млрд руб. (в 2,5 раза). К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР). С его результатами ознакомились «Ведомости».

В связи с существенно изменившейся в начале 2022 г. геополитической обстановкой многие западные разработчики средств защиты информации ушли с российского рынка. Их решения занимали 39% общего объема российского рынка по состоянию на 2021 г., говорится в исследовании.

При этом весь рынок кибербезопасности в России по результатам 2021 г. составлял 185,9 млрд руб. Совокупная доля услуг составляет 27% всего объема рынка, а поставки средств защиты информации, в том числе программных, — 73%, говорится в отчете ЦСР.

Начиная с 2023 г. практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских поставщиков, что даст возможность роста этой части рынка cо 113 млрд руб. в 2021 г. до 446 млрд руб. в 2026 г. (в 4 раза), считают эксперты ЦСР.

Одновременно с этим доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в 5% в 2023 г. из-за их окончательного ухода (Cisco, IBM, Fortinet, ESET и др.) в связи с запретом на использование в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры (у операторов связи, банков и т. д.). Этот запрет установлен указом президента, подписанным в марте 2022 г. Доля отечественных разработчиков может изменяться в связи с вероятным серым импортом, предупреждают авторы исследования. Ожидается что доля зарубежных разработчиков на отечественном рынке стабилизируется на уровне 5%, однако может вырасти до 8% в 2026 г., заключают в ЦСР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных