Российский рынок кибербезопасности может вырасти в 2,5 раза к 2026 году

Одновременно с этим доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в 5% в 2023 г. из-за их окончательного ухода (Cisco, IBM, Fortinet, ESET и др.) в связи с запретом на использование в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры (у операторов связи, банков и т. д.). Этот запрет установлен указом президента, подписанным в марте 2022 г. Доля отечественных разработчиков может изменяться в связи с вероятным серым импортом, предупреждают авторы исследования. Ожидается что доля зарубежных разработчиков на отечественном рынке стабилизируется на уровне 5%, однако может вырасти до 8% в 2026 г., заключают в ЦСР.