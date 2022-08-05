Совет ЕС принял постановление о снижении потребления газа на 15%
Совет Евросоюза принял постановление о снижении потребления природного газа в ближайшие месяцы на 15%, сообщается на сайте совета.
«5 августа 2022 г. совет принял постановление о снижении потребности в газе на 15% в письменной форме», – говорится в заявлении. Документ вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.
20 июля Еврокомиссия (ЕК) изложила чрезвычайные планы для стран по сокращению потребления газа на 15% до марта 2023 г. Также в ЕК предупредили страны, что без серьезных сокращений они могут испытывать трудности с топливом зимой, если Россия прекратит поставки. С этим предложением не согласились Венгрия, Испания, Португалия и Греция. 26 июля министры энергетики стран ЕС согласовали план действий по сокращению потребления газа. Согласно последнему проекту, требование сократить потребление газа не должно распространяться на сталелитейную и химическую промышленность. Также из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети.
Испанская газета El Pais сообщала, что представители Испании и Португалии на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе договорились о сокращении спроса на газ на 7% вместо предложенных 15%.