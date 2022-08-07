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Бизнес

Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за визита Пелоси на Тайвань

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Компания Apple, возможно, перенесет выпуск нового iPhone 14 из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает издание GSMArena.

Apple является основным клиентом тайваньской TSMC, которая поставляет чипы в Pegatron в Китае, где собираются iPhone. Материковый Китай ввел в отношении Тайваня ряд санкций, а также разработал новые правила, запрещающие любое упоминание наименований «Тайвань» или «Китайская Республика» в отгрузочных документах. Из-за этого часть электроники, а возможно, и все оборудование, произведенное на острове, может быть возвращено обратно.

Однако, как отмечает GSM Arena, еще большей проблемой для американской компании может стать то, что вице-председатель Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Нэнси Пелоси во время ее визита.

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Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В Белом доме заявили, что поездка Пелоси не противоречит политике «одного Китая», которой в том числе придерживаются и США. 3 августа политик покинула островное государство. МИД Китая не раз заявлял, что шаг Пелоси обернется «серьезными последствиями».

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Вечером 2 августа китайская армия провела учения с боевыми стрельбами на дальнее расстояние в Тайваньском проливе, а в акватории восточной части острова прошли ракетные испытания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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