Фракция «Единой России» планирует доработать закон о маркировке пива осенью

Слушания по этому вопросу с участием правительства, общественных объединений и руководства «Опоры России» пройдут в сентябре. «Сегодня достигнута договоренность с председателем попечительского совета «Опоры России» Сергеем Борисовым о его участии в слушаниях у нас во фракции в сентябре с участием правительства РФ, представителей общественных объединений потребителей и бизнеса», – уточнил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.