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Бизнес

Фракция «Единой России» планирует доработать закон о маркировке пива осенью

Ведомости

Изменения в законодательстве, предусматривающие регулирование производства и реализацию пива, будут доработаны вместе с правительством и представителями общественных организаций потребителей и бизнеса осенью. Об этом сообщили в Telegram-канале фракции «Единой России» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Максима Топилина.

Слушания по этому вопросу с участием правительства, общественных объединений и руководства «Опоры России» пройдут в сентябре. «Сегодня достигнута договоренность с председателем попечительского совета «Опоры России» Сергеем Борисовым о его участии в слушаниях у нас во фракции в сентябре с участием правительства РФ, представителей общественных объединений потребителей и бизнеса», – уточнил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.

Ранее «Опора России» попросила Васильева оценить высказывания Топилина в опубликованном им 29 июля посте в Telegram-канале, в котором утверждалось, что россияне стали чаще травиться пивом, продаваемым в «разливайках» производства «ноунейм-брендов, небольших компаний, которых 92% рынка». «Опора» попросила депутата предоставить информацию об известных ему фактах отравлений, о которых сказано в Telegram-канале, пригрозив судом.

27 июля Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и Ассоциация производителей пива (объединяет транснациональные пивоваренные компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») сообщили, что договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 г. Эти три производителя начнут сначала маркировать пиво в кегах, с 1 октября – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.

В «Опоре» считают маркировку неэффективной. «Маркировка, дублирующая функции ЕГАИС, требующая установки и обслуживания дорогостоящего оборудования, приведет к падению объемов производства до 25% в первый год, с последующим медленным восстановлением объемов в течение нескольких лет», — отметил член президиума организации Алексей Небольсин.

С 2019 г. в России маркируются отдельные категории товаров: табак, лекарственные препараты, обувь и другая продукция. На товары наносят специальный код Data Matrix, с помощью которого можно отследить движение товара с завода до покупателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных