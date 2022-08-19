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Ozon запустил сервис объявлений

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Маркетплейс Ozon запустил собственный сервис онлайн-объявлений частных лиц. Однако в компании беспокоятся за будущее классифайда из-за возможного принятия поправок к закону «Об информации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в Минэкономики от 6 июля.

Сервис «Ozon объявления» работает как отдельный раздел на маркетплейсе. На сайте компании отмечается, что теперь клиенты могут размещать объявления о продаже и покупке новых и б/у товаров, также на странице доступны уцененные товары из интернет-магазина.

В настоящее время «Объявления» работают только в Ростове-на-Дону. В компании уточнили, что в ближайшее время сервис станет доступен для всех пользователей Ozon.

В письме, о котором пишет «Коммерсантъ», маркетплейс комментирует поправки к закону «Об информации», внесенные в Госдуму в начале июня зампредом комитета Госдумы Антоном Горелкиным. Согласно инициативе, доля иностранцев в сервисах объявлений должны быть ограничена 20%. 

В компании обеспокоены, что принятие законопроекта в текущем виде «потребует полного прекращения деятельности Ozon либо закрытия сервиса размещения объявлений». В документе отмечается, что это может отразиться на экономическом положении как самой компании, так и граждан России. 

Вместе с тем в июле были внесены в Госдуму и принятые в первом чтении поправки к закону «О рекламе». Согласно документу, управлять всеми рекламными экранами, а также классифайдами будет единый оператор. Необходимость этого объясняется защитой сервисов от кибератак. 

Как пишет «Коммерсантъ», ряд крупнейших участников рынка (Avito, «Юла», HeadHunter и др.) и госорганов уже выступили против принятия поправок. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, в случае принятия законопроекта возникает риск монополизации рынков. Однако авторы поправок утверждают, что речь об этом не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных