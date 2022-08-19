Ozon запустил сервис объявлений

Вместе с тем в июле были внесены в Госдуму и принятые в первом чтении поправки к закону «О рекламе». Согласно документу, управлять всеми рекламными экранами, а также классифайдами будет единый оператор. Необходимость этого объясняется защитой сервисов от кибератак.