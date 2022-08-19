Российские врачи могут лишиться трети выплат от международных фармкомпаний

Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств. Кроме того, может уменьшиться и объем средств на проведение новых исследований и разработок в России, отметила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.