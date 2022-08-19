Российские врачи могут лишиться трети выплат от международных фармкомпаний
Российские врачи и отраслевые объединения по итогам года могут лишиться около 30% выплат, поступающих от западных фармацевтических компаний, которые входят в состав Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM), об этом газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
«Для врачей это (выплаты от фармкомпаний. — "Ведомости") дополнительный доход, а для отраслевых объединений — основной источник финансирования, так как членские взносы не могут обеспечить их деятельность»,— отметил Шуляк.
Он уточнил, что это связано с уходом международных фармкомпаний с российского рынка после начала специальной военной операции на территории Украины. В частности, о решении приостановить инвестиции в Россию и запуск новых проектов уже сообщили компании Bayer, Pfizer, MSD, Novartis, при этом они продолжают поставки препаратов в Россию.
Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств. Кроме того, может уменьшиться и объем средств на проведение новых исследований и разработок в России, отметила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.
По информации газеты, в прошлом году только на проведение исследований в России зарубежные фармкомпании выделили около 8,37 млрд руб., около 3,7 млрд руб. составили выплаты российским врачам, примерно столько же получили и отраслевые организации. Общий объем средств, который поступил от big pharma, составил 19,3 млрд руб. Эти расчеты были проведены на основании опубликованных отчетов 47 компаний, которые входят в AIPM. Для сравнения: в 2020 г. общий объем выплат big pharma составил 15,7 млрд руб.
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