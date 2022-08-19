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Бизнес

Российские врачи могут лишиться трети выплат от международных фармкомпаний

Ведомости

Российские врачи и отраслевые объединения по итогам года могут лишиться около 30% выплат, поступающих от западных фармацевтических компаний, которые входят в состав Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM), об этом газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. 

«Для врачей это (выплаты от фармкомпаний. — "Ведомости") дополнительный доход, а для отраслевых объединений — основной источник финансирования, так как членские взносы не могут обеспечить их деятельность»,— отметил Шуляк.

Он уточнил, что это связано с уходом международных фармкомпаний с российского рынка после начала специальной военной операции на территории Украины. В частности, о решении приостановить инвестиции в Россию и запуск новых проектов уже сообщили компании Bayer, Pfizer, MSD, Novartis, при этом они продолжают поставки препаратов в Россию. 

Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов. Для производителей это в том числе один из способов продвижения на рынке своих лекарств. Кроме того, может уменьшиться и объем средств на проведение новых исследований и разработок в России, отметила исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. 

По информации газеты, в прошлом году только на проведение исследований в России зарубежные фармкомпании выделили около 8,37 млрд руб., около 3,7 млрд руб. составили выплаты российским врачам, примерно столько же получили и отраслевые организации. Общий объем средств, который поступил от big pharma, составил 19,3 млрд руб. Эти расчеты были проведены на основании опубликованных отчетов 47 компаний, которые входят в AIPM. Для сравнения: в 2020 г. общий объем выплат big pharma составил 15,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных