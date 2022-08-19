Бывшее подразделение McKinsey в России переименовали в «Яков и партнеры»
Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey сообщили, что сменят название на «Яков и партнеры», передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Выбор пал именно на такое название в дань традиции в стратегическом консалтинге.
Сейчас в организацию входит более 15 партнеров, которые раньше сотрудничали с компанией «большой тройки» — McKinsey, BCG и Bain. Уточняется, что полноценный ребрендинг, включая запуск обновленного сайта и соцсетей, произойдет в несколько этапов и завершится до конца года. На первом этапе компания сфокусируется на проектах в технологическом секторе, в сфере банковских услуг и сельского хозяйства, а также в розничной торговле и добывающих отраслях. Предполагается, что «Яков и партнеры» будет налаживать сотрудничество с компаниями из СНГ и стран БРИКС.
«Спрос на услуги стратегического консалтинга высок как никогда не только в России, но и по всему миру. Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей»,— отметил Яков Сергиенко.
Международная консалтинговая компания McKinsey продала российское подразделение местным управляющим партнерам в мае — Якову Сергиенко (ему принадлежит 33% ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс»), Сергею Заборову, Елене Кузнецовой, Тиграну Саакаяну и Виктору Суркову (по 16,75%), следует из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 17 июля вновь произошла смена собственников: 75% оказались у ООО «Т.Партнерс», 25% — у ООО «МСК Капитал», которая полностью принадлежит Сергиенко. В «Т.Партнерс» ему принадлежит 10,6%, а у шести других акционеров по 14,9%.
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