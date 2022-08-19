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Бывшее подразделение McKinsey в России переименовали в «Яков и партнеры»

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Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey сообщили, что сменят название на «Яков и партнеры», передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. Выбор пал именно на такое название в дань традиции в стратегическом консалтинге.

Сейчас в организацию входит более 15 партнеров, которые раньше сотрудничали с компанией «большой тройки» — McKinsey, BCG и Bain. Уточняется, что полноценный ребрендинг, включая запуск обновленного сайта и соцсетей, произойдет в несколько этапов и завершится до конца года. На первом этапе компания сфокусируется на проектах в технологическом секторе, в сфере банковских услуг и сельского хозяйства, а также в розничной торговле и добывающих отраслях. Предполагается, что «Яков и партнеры» будет налаживать сотрудничество с компаниями из СНГ и стран БРИКС.

«Спрос на услуги стратегического консалтинга высок как никогда не только в России, но и по всему миру. Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей»,— отметил Яков Сергиенко.

Международная консалтинговая компания McKinsey продала российское подразделение местным управляющим партнерам в мае — Якову Сергиенко (ему принадлежит 33% ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс»), Сергею Заборову, Елене Кузнецовой, Тиграну Саакаяну и Виктору Суркову (по 16,75%), следует из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 17 июля вновь произошла смена собственников: 75% оказались у ООО «Т.Партнерс», 25% — у ООО «МСК Капитал», которая полностью принадлежит Сергиенко. В «Т.Партнерс» ему принадлежит 10,6%, а у шести других акционеров по 14,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных