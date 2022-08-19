Бывшее подразделение McKinsey в России переименовали в «Яков и партнеры»

Сейчас в организацию входит более 15 партнеров, которые раньше сотрудничали с компанией «большой тройки» — McKinsey, BCG и Bain. Уточняется, что полноценный ребрендинг, включая запуск обновленного сайта и соцсетей, произойдет в несколько этапов и завершится до конца года. На первом этапе компания сфокусируется на проектах в технологическом секторе, в сфере банковских услуг и сельского хозяйства, а также в розничной торговле и добывающих отраслях. Предполагается, что «Яков и партнеры» будет налаживать сотрудничество с компаниями из СНГ и стран БРИКС.