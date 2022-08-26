Болгария направила запрос «Газпрому» о возобновлении переговоров по газу
Министр энергетики Болгарии Розен Христов сообщил, что правительство страны направило «Газпрому» запрос с предложением возобновить переговоры о поставках газа из России и теперь ожидает от компании ответа в ближайшие дни, сообщил телеканал Nova.
«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать»,— сообщил Розен. Он отметил, что возобновление переговоров «практически неизбежно», поскольку цена альтернативных поставок газа значительно выше предложения «Газпрома». Среди предложений правительства — продление контракта до лета следующего года, при этом речь не идет о заключении новых контрактов.
При этом он сообщил, что даже в условиях антироссийских санкций Болгария продолжает закупать российский газ — «только через посредников и платим сверху 30%». Христов подчеркнул, что не считает покупку российского газа финансированием специальной военной операции на Украине. «Если мы говорим о финансировании, в первую очередь перестать покупать российский газ должна Германия. Ведущие страны Европы покупают тот же газ по этим правилам», — добавил он.
«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. Сейчас Болгария использует в том числе сжиженный газ из США и Азербайджана.
22 августа Христов впервые заявил о необходимости переговоров с российской энергетической компанией. Тогда он также отметил, что планируется провести переговоры о дополнительных поставках газа из Азербайджана. В первую очередь Болгарию интересует стоимость поставок. «На данный момент объемы нас не так волнуют, у нас есть предложения по поставкам газа. Что беспокоит нас больше всего, так это цена и тенденция рынка к систематическому повышению цен», — сказал Христов.
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