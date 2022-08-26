Болгария направила запрос «Газпрому» о возобновлении переговоров по газу

22 августа Христов впервые заявил о необходимости переговоров с российской энергетической компанией. Тогда он также отметил, что планируется провести переговоры о дополнительных поставках газа из Азербайджана. В первую очередь Болгарию интересует стоимость поставок. «На данный момент объемы нас не так волнуют, у нас есть предложения по поставкам газа. Что беспокоит нас больше всего, так это цена и тенденция рынка к систематическому повышению цен», — сказал Христов.