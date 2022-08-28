В Болгарии заявили об отказе вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»

«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию в любой момент, если страна произведет оплату по предложенной «Газпромом» схеме.