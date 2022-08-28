В Болгарии заявили об отказе вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»
Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры с компанией «Газпром экспорт» о новом контракте, поскольку такое обязательство должен взять на себя постоянный кабинет министров, заявил вице-премьер по экономической политике Болгарии Христо Алексиев. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен, передает пресс-служба правительства республики.
Алексиев заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспортом».
«Мы считаем, что такое действие не должно предприниматься временным правительством. Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство», — сказал вице-премьер.
Власти Болгарии планируют объявить международный тендер на долгосрочные поставки СПГ, процедуру должно начать временное правительство, затем решение будет принимать постоянный кабинет, отметили в пресс-службе.
«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию в любой момент, если страна произведет оплату по предложенной «Газпромом» схеме.
На этой неделе министр энергетики Болгарии Розен Христов сообщил, что правительство страны направило «Газпрому» запрос с предложением возобновить переговоры о поставках газа из России и теперь ожидает от компании ответа в ближайшие дни.
Ранее он заявил о готовности правительства возобновить поставки газа от «Газпрома», если не будут найдены альтернативные источники поставок. По словам Христова, Болгария не покупает газ у «Газпрома» напрямую, однако часть энергоносителя, который поступает в страну от других поставщиков, является российским.
22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. Затем президент Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва и назначил временное правительство. Выборы в парламент страны назначены на 2 октября.