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В Болгарии заявили об отказе вести переговоры о новом контракте с «Газпромом»

Ведомости

Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры с компанией «Газпром экспорт» о новом контракте, поскольку такое обязательство должен взять на себя постоянный кабинет министров, заявил вице-премьер по экономической политике Болгарии Христо Алексиев. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен, передает пресс-служба правительства республики.

Алексиев заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспортом».

«Мы считаем, что такое действие не должно предприниматься временным правительством. Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство», — сказал вице-премьер. 

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Власти Болгарии планируют объявить международный тендер на долгосрочные поставки СПГ, процедуру должно начать временное правительство, затем решение будет принимать постоянный кабинет, отметили в пресс-службе. 

«Газпром» 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа платить в рублях. Летом цены на газ начали сильно расти. В частности, в июле цена одного мегаватт-часа составляла около 95 евро, а уже в августе она выросла в 1,5 раза до 149 евро. Предполагается, что рост продолжится и в сентябре. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию в любой момент, если страна произведет оплату по предложенной «Газпромом» схеме.

На этой неделе министр энергетики Болгарии Розен Христов сообщил, что правительство страны направило «Газпрому» запрос с предложением возобновить переговоры о поставках газа из России и теперь ожидает от компании ответа в ближайшие дни.

Ранее он заявил о готовности правительства возобновить поставки газа от «Газпрома», если не будут найдены альтернативные источники поставок. По словам Христова, Болгария не покупает газ у «Газпрома» напрямую, однако часть энергоносителя, который поступает в страну от других поставщиков, является российским.

22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. Затем президент Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва и назначил временное правительство. Выборы в парламент страны назначены на 2 октября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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