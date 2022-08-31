Глава «Газпрома» Миллер: Россия обеспечена газом на 100 лет

Глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК» в начале августа 2022 г. сообщил, что разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, газа – на 80 лет, угля – на еще более долгий срок. Шпуров пояснил, что по итогам инвентаризации нефтяных запасов рентабельными для добычи признаны только 65% – их могут ввести в эксплуатацию достаточно быстро. Для добычи остальной части, по словам Шпурова, нужны «новые технологии, особые налоговые режимы, предварительное обустройство месторождений и т. д.».