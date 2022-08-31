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Глава «Газпрома» Миллер: Россия обеспечена газом на 100 лет

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Россия обеспечена газом на 100 лет вперед, заявил на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Расшифровка встречи опубликована в Telegram-канале компании.

По словам Миллера, «Газпром» активно расширяет программу газоснабжения и газификации – подписывает соглашения с регионами, расширяет географию и включает в программу дополнительные объекты. Он также отметил, что догазификация идет «ударными темпами» и в августе компания выполнила на 65% больше работ, чем в июле. По мнению Миллера, все задачи, поставленные на периоды до 2025 г. и 2030 г., будут выполнены.

«Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», – подчеркнул Миллер.

Глава «Газпрома» отметил, что это возможно за счет развития нового центра добычи газа на Ямале, где сейчас компания готовит к запуску Харасавэйское месторождение и приступает к обустройству глубоких залежей Бованенковского месторождения.

Глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК» в начале августа 2022 г. сообщил, что разведанных запасов нефти в России хватит на 39 лет, газа – на 80 лет, угля – на еще более долгий срок. Шпуров пояснил, что по итогам инвентаризации нефтяных запасов рентабельными для добычи признаны только 65% – их могут ввести в эксплуатацию достаточно быстро. Для добычи остальной части, по словам Шпурова, нужны «новые технологии, особые налоговые режимы, предварительное обустройство месторождений и т. д.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных