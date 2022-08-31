Ozon рассказал о подготовке к возмещению ущерба после пожара на складе

В Ozon попросили продавцов изучить предоставленный отчет и пройти опрос. В нем будет указана сумма компенсации, с которой они могут согласиться или не согласиться. В компании отметили, что выплаты будут проведены до 30 сентября, однако если не изучить отчет и не пройти их опрос до 27 сентября, то выплату они получат уже позже.