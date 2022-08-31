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Ozon рассказал о подготовке к возмещению ущерба после пожара на складе

Ведомости

Маркетплейс Ozon выгрузил в личные кабинеты продавцов данные о позициях, что сгорели во время пожара на складе компании. Сейчас Ozon просит до 27 сентября подтвердить сумму компенсации, после чего ритейлер сможет начать оформлять выплаты, сообщила компания в своем Telegram-канале.  

«В личные кабинеты продавцов только что выложили отчет со всеми позициями, которые были на Новой Риге. Перейти в него можно с главной страницы — кликнуть на кнопку в баннере — или через раздел «Аналитика» — «Отчеты». Показали там, какие товары сгорели с блоками № 2 и № 3, а какие — еще на инвентаризации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении уточняется, что пока в отчете отсутствуют позиции, что оказались при пожаре на приемке или в кросс-докинге. Подробности о них будут собраны для каждого продавца в отдельном отчете. Компания планирует сформировать данный отчет к концу сентября.

В Ozon попросили продавцов изучить предоставленный отчет и пройти опрос. В нем будет указана сумма компенсации, с которой они могут согласиться или не согласиться. В компании отметили, что выплаты будут проведены до 30 сентября, однако если не изучить отчет и не пройти их опрос до 27 сентября, то выплату они получат уже позже.

3 августа произошел пожар на одном из складов Ozon в Истринском районе Московской области. Ущерб от возгорания тогда оценили примерно в 10 млрд руб. На следующий день пожарные ликвидировали открытое горение на складе компании. Для ликвидации огня было привлечено 133 пожарных и 45 единиц техники. Площадь пожара составила 55 000 кв. м.

Отмечалось, что складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, из них на 6 млрд руб. – здание (в СК «Альфастрахование») и на 11 млрд руб. – его содержимое (в «Ингосстрахе»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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