Михельсон сообщил об интересе «Новатэка» к проекту «Сахалин-2»

«Новатэку» принадлежит завод «Ямал СПГ», который обладает мощностью 16,5 млн т в год, сейчас компания строит второй завод в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ - 2» (19,8 млн т в год, три очереди по 6,6 млн т каждая). Планируется, что первая очередь этого завода заработает в декабре 2023 г., вторая — в 2024 г., а третья — в 2026 г.