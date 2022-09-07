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Михельсон сообщил об интересе «Новатэка» к проекту «Сахалин-2»

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Крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» заинтересован в участии в СПГ-проекте «Сахалин-2», сообщил совладелец и представитель правления «Новатэка» Леонид Михельсон на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.

«Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее», — сказал он. После аудита компания примет окончательное решение о необходимости покупки доли в этом проекте. 

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Завод производит около 11,5 млн т СПГ в год.

До последнего времени оператором «Сахалина-2» была компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах, но в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании остался «Газпром».

До этого в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс одна акция, англо-британской Shell — 27,5% акций минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Mitsui и Mitsubishi решили сохранить долю в проекте, однако Shell уведомила российское правительство о выходе из этого проекта.

Накануне правительство утвердило критерии, которыми должно обладать юридическое лицо, желающее выкупить долю Shell в проекте. В частности, потенциальный покупатель должен иметь опыт эксплуатации завода в отрасли крупнотоннажного СПГ (свыше 4 млн т в год), а также входить в группу юрлиц, обладающих опытом международной торговли СПГ с суммарным накопленным объемом продаж не менее 40 млн т и имеющих договоры поставки сжиженного природного газа со сроком действия более 5 лет.

«Новатэку» принадлежит завод «Ямал СПГ», который обладает мощностью 16,5 млн т в год, сейчас компания строит второй завод в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ - 2» (19,8 млн т в год, три очереди по 6,6 млн т каждая). Планируется, что первая очередь этого завода заработает в декабре 2023 г., вторая — в 2024 г., а третья — в 2026 г.

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Ранее по теме: Правительство утвердило критерии для потенциальных покупателей доли «Сахалина-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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