Михельсон сообщил об интересе «Новатэка» к проекту «Сахалин-2»
«Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее», — сказал он. После аудита компания примет окончательное решение о необходимости покупки доли в этом проекте.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Завод производит около 11,5 млн т СПГ в год.
До последнего времени оператором «Сахалина-2» была компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах, но в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании остался «Газпром».
До этого в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс одна акция, англо-британской Shell — 27,5% акций минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Mitsui и Mitsubishi решили сохранить долю в проекте, однако Shell уведомила российское правительство о выходе из этого проекта.
Накануне правительство утвердило критерии, которыми должно обладать юридическое лицо, желающее выкупить долю Shell в проекте. В частности, потенциальный покупатель должен иметь опыт эксплуатации завода в отрасли крупнотоннажного СПГ (свыше 4 млн т в год), а также входить в группу юрлиц, обладающих опытом международной торговли СПГ с суммарным накопленным объемом продаж не менее 40 млн т и имеющих договоры поставки сжиженного природного газа со сроком действия более 5 лет.
«Новатэку» принадлежит завод «Ямал СПГ», который обладает мощностью 16,5 млн т в год, сейчас компания строит второй завод в Ямало-Ненецком автономном округе «Арктик СПГ - 2» (19,8 млн т в год, три очереди по 6,6 млн т каждая). Планируется, что первая очередь этого завода заработает в декабре 2023 г., вторая — в 2024 г., а третья — в 2026 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.